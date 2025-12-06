俳優・秋山ゆずき、一般男性と結婚「心優しい方です」 『カメラを止めるな！』ヒロイン役で注目
俳優の秋山ゆずき（32）が6日、自身のXを更新し、一般男性を結婚したことを報告した。
【写真】結婚指輪チラリ！「心優しい方です」一般男性と結婚報告した秋山ゆずき
Xでは書面にて「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしていた一般男性と、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と説明。
「お相手は、素直で無邪気で、どんな時も私の味方でいてくれる心優しい方です。人との縁を大切にされる方で、彼のおかげで私にも多くの大切な方々ができました。これまで支えてくださった皆さま、皆さまのおかげで今の私があります」と伝えた。
最後に「これからも一つひとつのお仕事を大切に、より一層頑張ってまいりますので、温かく見守っていただけたら幸いです。新しい人生のスタートとともに、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
秋山は子役出身で、大ヒットした映画『カメラを止めるな！』ではヒロインの松本逢花を熱演した。『カメ止め』フィーバーで一気にブレイクし、多数のドラマに出演し、雑誌ではグラビアも披露している。
