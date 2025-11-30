最近中国で相次いで超大型の金埋蔵地が発見された。

科学専門メディアのサイエンスアラートは27日、中国国務院新聞弁公室の話として遼寧省大東溝地域の金埋蔵量が最大1500トンと明らかにした。この地域は1980年代には経済性が低いと評価されたが、最近の調査で長さ3000メートル、幅1500メートル規模の鉱物帯が確認されたという。探査チームは「すべてのボーリング孔で金が検出されたのは異例中の異例」と期待感を示した。

この鉱物帯の金含有量は0．3〜1ppm水準で低い方に属するが、抽出が容易で回収率は65〜91％に達すると予想された。研究陣は「地質構造上、近隣の断層帯でも類似形態の金鉱がさらに見つかる可能性がある」と付け加えた。

サイエンスアラートは「中国内の金資源量を大きく拡大するだけでなく、既存の地質モデルから排除された地域でも大規模金鉱が存在する可能性があることを示唆する。中国の金探査の新たな里程標になるだろう」と評価した。

中国では昨年末にも湖南省王谷地域で最大1000トン以上の金が埋蔵されている可能性があるという報道が出ている。現在までボーリング調査した結果深さ2000メートルに約300トン、3000メートル地点に1000トン以上の埋蔵の可能性が報告されたという。報告書によると、埋蔵された金の経済的価値は6000億元（約13兆円）以上と予想される。

ただ現在、王谷と大東溝の金鉱に対する公式な学術報告書は公開されていない。今後精密地質調査の結果が発表されれば実際の埋蔵量と経済的価値が確定するとみられる。