まだ彼女でもないのに…デート相手の「結婚願望アピール」９パターン
知り合って間もない相手から「結婚」をほのめかされたら、とっさに身構えてしまうもの。結婚願望の強い女性にありがちな「迫り方」には、どんなものがあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性167名に聞いたアンケートを参考に「まだ彼女でもないのに…デート相手の『結婚願望アピール』」をご紹介します。
【１】「私ももうすぐ30歳だし…」としきりに年齢を強調する
「『マズいですよね？』と同意を求められて、返事に困った！」（20代男性）というように、わざわざ年齢の話を持ち出すのは、女性の中で「秒読み」が始まっている証拠かもしれません。無難な返答で切り抜けて、さっさと話題を変えてしまいましょう。
【２】「結婚とか、考えてたりします？」とそのものズバリの話題を振る
「あいまいに答えたら押し切られると思って、『全然！』と即答した」（20代男性）というように、ストレートに「結婚願望の有無」を聞かれるケースです。相手がスピード婚を狙っているおそれもあるので、「結婚の意思はない！」とキッパリ告げてもいいでしょう。
【３】「彼氏に会わせろってうるさくて…」と実家訪問を暗に要求する
「彼女に同情してたら、『彼氏』を省いて一気に『夫』にさせられてたかも…」（20代男性）というように、親との顔合わせを求められたら、用心したほうがよさそうです。相手がこの話題に固執するようなら、やんわり嫌悪感を示してもいいかもしれません。
【４】「親に帰ってこいとか言われません？」とUターンの可能性を探る
「『家は継ぐの？』と突っ込んで聞かれて、夫候補にふさわしいか調べられてる！とピンときた」（20代男性）というように、仮に結婚したとして、転居があり得るかどうかも気になるポイントのようです。教える義理はないと思うなら、のらりくらりとかわしてしまいましょう。
【５】「ご両親は健在？兄弟姉妹はいる？」と家族について尋ねる
「家族の話はもっとあとでいいと思うんですけどね…」（20代男性）というように、家族構成を知りたがるのは、結婚後の現実的な問題に備えてのことかもしれません。ここで「君の家は？」などと質問し返すと、結婚への弾みがついてしまいそうなので、うまく逸らしたほうがいいでしょう。
【６】「地元の友達ってほぼ既婚ですよね」とお互い結婚適齢期だと示唆する
「『半人前に見られません？』とかじわじわ迫られて、新手の勧誘かよ！と逃げたくなった」（20代男性）というように、「いい歳」だと説得されるケースです。「あんまり帰らないから」などとそっけなく応じて、こちらの無関心さを理解させたいところです。
【７】「最近、料理教室に通い始めたんです」と女子力をアピールする
「お菓子作りとかじゃなくて家庭料理だったら、明らかに花嫁修業！」（20代男性）というように、結婚を念頭に置いた習い事も、願望の強さを推し量る目安になりそうです。それとなく講座の内容を聞き出すと、彼女の真の目的が探れるでしょう。
【８】「子どもってかわいいなあ」と家族連れに目を細める
「赤ちゃんに目を奪われている様子を見て、『俺まだ全然ムリ！』と思ってしまった」（10代男性）というように、子ども好きな女性は、早い結婚を望む場合が多いようです。とはいえ、単に顔をほころばせている程度なら、慌てて拒絶する必要はないでしょう。
【９】「ご祝儀あげてばっかりですよー」と周囲の結婚ラッシュを愚痴る
「『あげた分、一生回収できなかったりして』と笑ってたけど、目はマジだった…」（20代男性）というように、友人が次々と結婚するのを見て、焦っているケースです。「ご祝儀といえば…」などと微妙にテーマをずらして、難を逃れるとよさそうです。
切羽詰まった様子が感じられたら、注意したほうがよさそうです。もちろん、相手の女性のことが好きなら、結婚へ突き進むのもアリでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計167名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
