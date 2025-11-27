背もたれ固定のエコノミークラスが基本に

エア・カナダに次いでカナダ2位の航空会社、ウエストジェット航空が、運航している小型ジェット機のボーイング737MAX8型機（737-8）と737-800型機のうち計43機の客室を順次改装。これまではエコノミークラスも原則として背もたれが倒れるリクライニング座席だったのを、背もたれの角度を固定した新たな設計の座席に変えています。

【悪くなさそう…？】これが「リクライニングしない」新エコノミー席です（写真）

リクライニング座席を利用したい場合、運賃がより高額になる機内最上級クラス「プレミアム」か、エコノミークラスの上級版「エクステンデット・コンフォート」を選ぶ必要があります。改装された最初の機材は2025年10月に運航が始まり、残りも順次改装されます。

ウエストジェットは1988年の冬季オリンピックが開催されたカナダ西部アルバータ州カルガリーに本社を置き、カルガリー国際空港をハブ空港（拠点空港）としています。季節運航を含めて羽田空港や成田、名古屋（中部）、関西各空港とカナダの最大都市トロント、西部バンクーバーを結んでいるエア・カナダに比べると知名度は低いものの、日本路線も運航しています。

成田―カルガリー線を中型ジェット機のボーイング787-9型機が1日1往復しており、筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）は関係者から「カナダ人の訪日旅行人気が高く、利用は堅調に推移している」と聞きました。

座席を改装するボーイング737シリーズはウエストジェットの主力機として国内線のほか、アメリカと結ぶ路線などで運航されており、基本的なエコノミークラス座席の背もたれを倒れなくする措置はカナダで論議を呼んでいます。比較的短距離を飛ぶ旅客機のエコノミークラスで、“リクライニング有料化”は今後の潮流となるのでしょうか、

半数は「倒れなくていい」と回答

ウエストジェットはボーイング737シリーズ43機の基本的なエコノミークラス座席の背もたれの角度を固定化する前に、顧客の反応を調べました。



ウエストジェット航空のボーイング737-8（大塚圭一郎撮影）



すると、回答者の半数は背もたれの角度が「固定されていた方が良い」と答えました。その理由として「角度が固定化された座席の後ろに座った人は、座席を倒されることによって個人的な空間が侵される感覚を軽減できる」ことを挙げたそうです。

そこで、ウエストジェットはエコノミークラスの基本的な座席では背もたれが倒れない一方で、ある程度の角度をつけた背もたれの輪郭やクッションを人間工学に基づいて設計したと説明。足元の空間を最大限広げられるように配慮したとし、これらの措置を「アップグレードだ」と主張しています。なお、背もたれの後ろにはスマートフォンを置ける台やテーブルを収納しているものの、映画などを見られる画面は付いていません。

もしもこれまでのように背もたれを倒れる座席を使いたい場合にはプレミアムか、エクステンデット・コンフォートを利用することになります。うち機体最前部に12席設けられるプレミアムは、ゆったりとした座席で、頭部のまくらは4方向に調整できます。プレミアムの座席は通路を挟んで横に2列ずつ配置し、横に3列ずつのエコノミークラスより広く取っています。

その後ろに設ける36席のエクステンデッド・コンフォートも、背もたれを倒すことができます。筆者は2024年8月にウエストジェットのボーイング737-8型機MAXの従来のエコノミークラスに乗っており、この座席に似ているのがエクステンデッド・コンフォートだという感想を抱きました。

ウエストジェットのサマンサ・テイラー上級副社長は「刷新された客室のレイアウトは顧客の多様な好みに応えており、より充実したアメニティーと広い足元のプレミアムの座席を選ぶのでも、自分の空間はより狭くてもより手頃な料金の航空券を選ぶのでも、顧客に楽しんでもらえる幅広い商品を紹介できることをうれしく思います」とコメントしています。

一方、カナダ放送協会（CBC）によると、今回のウエストジェットの改装についてマギル大学のジョン・グラデック講師（航空経営）は「金儲けが狙いだ」と切り捨てました。

LCCでは既に「倒れない」陣営も

格安航空会社（LCC）の一部は、既に座席のリクライニング機能を取りやめています。アイルランドのLCCのライアンエアーの場合、2004年から背もたれを倒せないようにしています。LCCは運賃を抑えるために大手航空会社より機内の座席数を増やしており、リクライニング機能があると座席の前後間隔を切り詰めにくいためです。

それがLCCではないウエストジェットにも広がったことで、エコノミークラスの座席の背もたれを固定化する動きに拍車がかかるかもしれません。というのも、座席の前後間隔が狭い空間でリクライニング機能を撤廃すれば、乗客同士のトラブル防止に寄与するなどのメリットを見いだせるからです。

筆者がアメリカに駐在中や、海外旅行をした経験に基づくと、一部の日本人利用者のように後ろの座席の顧客に「背もたれを倒していいですか」と尋ねる光景は全く見かけません。後ろを振り向いた上でゆっくりと倒してくれる利用者もいますが、全く振り返ることもなく思いっきり倒す人もいます。

そんな背景もあり、アメリカの航空会社関係者からは「背もたれを倒したときに、うつむいていた後ろの乗客に当たったり、背もたれのテーブルに載せていた飲み物がこぼれたりして口論になることも起きている」と聞きました。また、ウエストジェットの顧客への調査でも一部の回答が指摘したように、アメリカでも背もたれを大きく倒されると「自分の空間が侵害された」という不快感を抱く顧客もいるそうです。

座席の前後間隔が狭いエコノミークラスでリクライニング機能をやめると、そうした諍いや不満の種を取り除くことができます。加えて客室乗務員が離陸時と着陸時に背もたれが元の位置になっているのかどうかを確認する手間も省けます。

ひいては一部の顧客がリクライニング機能を“高付加価値”として受け入れ、背もたれが倒れる座席の利用に追加料金を支払うのであれば、航空会社にとって収入増の機会も生まれます。

“リクライニング有料化”をひっさげたウエストジェットは、成功すればLCC以外の航空会社も雪崩を打って続くかもしれない風雲児になる可能性を秘めていそうです。