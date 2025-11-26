◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）追い切り＝２６日、栗東トレセン

今年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、予定通りジャパンＣに出走することになった。２６日の最終追い切り後、斉藤崇調教師が「これなら問題なくいけると思うので、予定通り使う方向でいこうかなと思います」と明かした。

１週前追い切りでは併走馬に遅れるなど良化途上。最終追い切りの動きで出否を判断し、オーナーサイドからは、状態が整わなければ有馬記念に目標を切り替えると発表されていた。この日はＣＷコースで３頭併せを行い、直線では機敏に加速。６ハロン８２秒４―１１秒１をマークした。指揮官は「先週に比べても４コーナーを回ってくるときの格好も良かったです。全体的に、いいときのクロワデュノールが戻ってきているなという感じがしました」とジャッジした。

なお、追い切りにはレースで騎乗する北村友一騎手ではなく、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗した。「僕も（団野）大成も北村さんも、ダービーの良かったときのあの馬を追っかけてしまうところがある」と、第三者の視点を求めての起用。斉藤崇師は「クリスチャンも『競馬へ行くのに、全然問題ないよ』と言ってくれました」と話した。