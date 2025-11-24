¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¹©¾ì¡×¤¬ËÜÆü11·î24Æü¤Ë¥êー¥á¥ó¥È¤è¤êÈ¯Çä¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¿¤Á¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë
¡¡¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¹©¾ì¡×¤ò11·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´6¼ïÎà¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ1,485±ß¡£¤Ê¤ªÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤ä¥«ー¥Ó¥£¤¿¤Á¤¬¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡¢¡Ö¥³¥í¥³¥í¥«¥×¥»¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥«ー¤Î´°À®¡ª¡×¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßºî¤ê¤Î¤ª¤Æ¤Ä¤À¤¤¡×¡¢¡Ö¸¡ÉÊ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡×¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ØµÞ¤²～¡ª¡×¤Î6¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢¨¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¼Ì¿¿¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
(C)2025 RE-MENT