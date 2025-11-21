11月20日放送の『秋山ロケの地図』（テレビ東京系、以下『アロチ』）に、木村拓哉が出演し、話題となっている。

『アロチ』は、事前に設置した白地図に地元住民がおすすめスポットを書き込み、それをもとに、ロバート・秋山竜次とゲストがロケをおこなうバラエティ。今回、秋山と木村の2人が訪れたのは、千葉県九十九里町だった。

食堂や学校、一般家庭など、町内のさまざまな場所をめぐると、まさかの大物スターの登場に、町の人たちは大騒ぎ。Xでは、木村がテレ東に出演することが珍しいと驚く声が多いなか、目立ったのがこのような意見だ。

《キムタクが着るとモンクレールにしか見えないと言われているおw》

《キムタクが着ればなんであってもブランド品》

と、木村が着用した服が気になったという人が多かった。

それは、乗馬クラブの場面で、木村が着たフリースだった。ロケ当日は雨で気温も低く、木村は馬に乗る際、厩舎内にあったフリースを借りて着用した。

Xでは即座にこのフリースの特定がおこなわれ、どうやらワークマンの「ダイヤフリース裏アルミジャケット」であることが判明。本誌がワークマンのサイトを確認したところ、定価は1900円で、驚くことに980円に値下げされていた。

ただ、残念なことに、木村が着た「ダイヤネイビー」を含め、すべて販売終了か在庫切れとなっている（11月21日現在）。

この商品について、ワークマンの広報担当者に反響を聞いた。

「本日（11月21日）、朝7時のオープンから店舗へ多数問い合わせが届いております。当該製品は現在廃盤となっておりますが、後継商品を目当てにご来店されるお客様もいらっしゃっており、大変驚いております」

と、大きな反響を呼んでいるという。

このフリースは2019年8月に発売開始となったロングセラー商品だが、同じ形での再販は現在予定しておらず、後継商品を販売しているとのこと。それは、「ダイヤフリース裏アルミジャケット」で、価格は1900円。ワークマン公式オンラインストアでも購入可能だそう。

1900円でキムタクになれる……かも。