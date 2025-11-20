11月20日、アイドルグループ『Aぇ! group』の草間リチャード敬太（29）がグループを脱退することがファンクラブ会員向け︎に発表された。

【写真】草間リチャード敬太被告が下半身を露出した新宿の事件現場、飲屋が立ち並ぶエリアだった

『Aぇ! group』は2024年5月にメジャーデビュー。冠バラエティ番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ！』（フジテレビ系列）が今年10月から放送されるなど、グループとして飛躍の時期を迎えていた。草間もデビュー前からバラエティ番組に出演し、なかでも『ザ！ 鉄腕！ DASH!!』（日本テレビ系列）のロケで身体を張る姿などを見せていて、お茶の間からも親しまれていた。

草間は今年10月4日の午前5時半過ぎ、新宿区のビルの出入り口付近で下半身を露出しているところを駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されている。当初は取り調べもままならないほど酩酊していたと報じられたが、2日後に釈放されている。その後、芸能活動を休止していたが、11月13日に東京区検が公然わいせつ罪で、略式起訴したことが報じられていた。

黒い帽子にマスク姿で周囲をウロウロ

NEWSポストセブンは逮捕直後に現地を取材し、草間の足取りを追っていた。

事件が起きたのは土曜日の早朝ということで、週末を楽しんだ人々の熱気に満ちていた。逮捕現場となった雑居ビルにはDVDショップやバーなどが入居しており、ひっきりなしに人が出入りしている。近くの飲食店でキャッチとして働く男性は、驚きを隠せない様子でこう証言していた。

「半年くらい前にリチャードさんをお見かけしたことがありますよ。あのあたりの（現場付近の）店で飲んでるみたいな話も聞いたことないし、芸能人だから自分たちが入れないような会員制の店とかで飲んでるんじゃないですかね」

事件当日、草間は黒い帽子にマスクを着用していたこともあり、近隣の飲食店関係者も姿を覚えていた。現場となったビルにテナントとして入っている店の関係者が証言する。

「ああ、あのマスクの人ですね。昨日来ていましたが、入店を断っています。うちは6時までなんですよ。5時すぎから5時半くらいの間に来たんで、時間なんでお断りしたんです。一見酔っている様子はなくて、ごねたりもしなかったんですが……。入店はご遠慮してもらいました」

この関係者いわく、草間はこのあと"不可解行動"をとったという。さらにこう続けた。

「僕は見ていないんですが、このビルをタクシーで離れた後、また戻ってきて事件が起きたみたいです。酔っ払って混乱していたんですかね。

警察が4〜5人いたのを目撃したから、『一体なんだろう』とは思っていたんですが、まさかですよ」

グループにとっては草間の脱退という厳しい結果となった。今後の再起を期待したい。