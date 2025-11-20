©ABCテレビ

ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」（以下、「おは朝」）。今年で4回目の開催となる番組イベント「おは朝パーク2025～あしたも元気でいってらっしゃい！～」が、11月15日(土)、16日(日)の二日間、大阪・万博記念公園で開催されました。

二日間で六万人を超える来場者が集まり、笑いと涙の中で閉幕。特に2日目のステージ上では、番組MCを務めるあの出演者からの“卒業発表”というまさかのサプライズがあり、会場は大きな衝撃に包まれました。

イベントが開催された二日間は天候にも恵まれ、会場の熱気も相まって日中は汗ばむほど。イベントの目玉である「おは朝 Together ライブ」は、「おは朝」メンバーと一緒に歌ったり、踊ったり、笑ったり、泣いたり、と、「一緒に」があふれる一体感のあるライブに。大勢のファンとの絆の深さが感じられました。

イベント2日目（16日）のステージ「おは朝 Together ライブ」では、サプライズでの卒業発表が‥！卒業を発表したのは、11年間「おは朝」に出演しているABCテレビの岩本計介アナウンサー。約三万人の来場者からは悲鳴に近いどよめきが起こり、涙が止まらない来場者も続出。岩本アナがステージ上から号泣する子どもたちに「ありがとうね…」と声をかける一幕もあるほど、会場全体が驚きに包まれました。

卒業日は2026年3月27日(金)で、後任はABCテレビの古川昌希アナウンサーが務めます。

さらにサプライズ発表は続きました。岩本アナは卒業までの約4か月で、世界最高峰エベレストの入り口に立つ挑戦、題して『ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”』の決行を発表。これは、ヒマラヤ山脈のカラパタール（標高5,545m）の頂に立つことを目指すという壮大な企画です。この挑戦の詳細は、今後「おはよう朝日です」の番組内で明らかになっていきます。

卒業発表の瞬間はSNSで同時生中継されており、同時接続は約二千人を記録。視聴者からも「突然の知らせで驚くばかり…」「えー！めちゃくちゃ寂しくなります…」といった、驚きのコメントが続出。

イベントの最後には、岩本アナがステージを降り、急遽来場者とコミュニケーションをとる時間も。来場者も含めた「おは朝ファミリー」感を醸し出す会場には、何とも言えない温かな空気感が満ち溢れ、閉幕となりました。

11年間という長きにわたり朝の顔を務めた岩本アナの卒業と、その後の壮大な挑戦。今後も「おはよう朝日です」から目が離せません！