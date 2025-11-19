コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、「グラクロ」「グラクロ〜海老（えび）香るトマトソース〜」を11月26日から期間限定で発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん…！」→これがコメダ新作「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」の“断面”です！

SNS「絶対おいしいやつだこれ」

同店の冬の定番「グラクロ」は、5種のチーズ（ゴーダ・モッツァレラ・チェダー・パルメザン・エダム）を使用したホワイトソースをサクサクの衣で包み込んだグラタンクロケットに、特製ドミグラスソースとキャベツを合わせた一品。好みでペッパーソースをかけると、ピリリと引き締まった味わいも楽しめるということです。

今年の新作となる「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」は、グラタンクロケットに、エビのうまみを閉じ込めたトマトソースを合わせた商品。エビのうまみとトマトのほどよい酸味が広がる一品となっています。

価格は、「グラクロ」が680〜750円、「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」が730〜800円（どちらも税込み、店舗により異なる）。全国の同店（一部店舗を除く）で、2026年1月中旬（予定）まで販売されます。

同店の冬の定番商品に「新作」が登場することを受け、SNSでは「めっちゃ食べたい！」「うまそうやな」「そそられます」「エビとトマト、絶対おいしいやつだこれ」「トマトソースいいねえ」「コメダも始まりますか」「大きさが気になる」「でもおデカいんでしょう？」など、喜びの声が多く上がっています。