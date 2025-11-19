東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、Ｇモンスター、ＡｍａｚｉａがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、Ｇモンスター、ＡｍａｚｉａがS高

19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数322、値下がり銘柄数239と、値上がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、Ａｍａｚｉａ<4424>、免疫生物研究所<4570>がストップ高。ビーマップ<4316>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｗａｑｏｏ<4937>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＳＢＩインシュアランスグループ<7326>など5銘柄は年初来高値を更新。ラクオリア創薬<4579>、デジタルプラス<3691>、ユーソナー<431A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＲＯＸＸ<241A>、アスカネット<2438>、ユナイテッド<2497>、ＴＭＨ<280A>など39銘柄が年初来安値を更新。ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、モンスターラボ<5255>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ソフトフロントホールディングス<2321>は値下がり率上位に売られた。



