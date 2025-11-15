ÇòºÚ¤Îµ¨Àá¤Ë¡ª¿©ºà2¤Ä¤Ç¤ª¼ê·Ú¥á¥¤¥ó
ÇòºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤ÎÅþÍè¡£´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´Å¤ß¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤·¤¿ÇòºÚ¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£Æü¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤ëÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÇòºÚ¤Ë¿©ºà¤ò1¤Ä¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¡¢¤ª¼ê·Ú¼çºÚ4ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡ÖÇòºÚ¤ÈÆÚ¥Ð¥é¤Î±ö¹íßÖ¤á¡×
2.¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤¬¡ý¡ÖÇòºÚ¤È·Ü¤â¤âÆù¤ÎÅÚÆé¾ø¤·¡×
3.¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹ÉÔÍ×¡ª¡ÖÇòºÚ¤Èºú¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×
4.¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¤Ç¥é¥¯¥é¥¯¡ÖÇòºÚ¤Î¤Ò¤ÆùßÖ¤á¡×
½Ü¤ÎÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º4ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£