モコモコのファーのサンダルも！ 冬の着こなしにひと際映える“ピンク”アイテム

今週は冬の着こなしにひと際映えるピンクをフィーチャー。甘さ控えめのくすみカラーを選んで大人っぽく着こなすもよし、とびきりビビッドな色を装いのアクセントにするのもおすすめ！

レトロポップな配色が決め手

トップス\13,860（MOONSUN/ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店 TEL. 03-6212-1501）

ボーダー柄のポロニットは、新進気鋭の韓国ブランドから。胸元にあしらわれたブランドロゴがさりげないポイントに。

甘さを程よく抑えたローズピンクに一目惚れ

コート\275,000（ミラ・ショーン/コロネット TEL. 03-5216-6515） ボディスーツ\13,750（メゾンスペシャル/メゾンスペシャル 青山店 TEL. 03-6451-1660） パンツ\31,900（RHC/RHC ロンハーマン TEL. 0120-983-781） ベルト\44,000（デハンシュ/エストネーション TEL. 0120-503-971） スニーカー\6,380（コンバース/ビームス ボーイ 原宿 TEL. 03-5770-5550）

イタリアの老舗テキスタイルメーカー、ボット・ジュゼッペ社のダブルギャバジン素材を使用。仕立ての良さが光る端正なシルエットも魅力。

ボリューミーなフリルがとびきりキュート！

シュシュ\11,880（グッド スクイッシュ/RHCロンハーマン） ヘアピン3つセット\2,530（ビームスボーイ/ビームス ボーイ 原宿）

防水性に優れたナイロンのシュシュ。手首につけてもかわいい！

モコモコのファーが季節感たっぷり！

サンダル\23,100（ビルケンシュトック/ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス TEL. 0476-50-2626） 靴下はスタイリスト私物

定番モデルの「アリゾナ」を、目にも暖かいラムスキンファーで冬仕様にアップデート。