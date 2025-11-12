ドジャースのトミー・エドマン外野手（３０）が来週に右足首の手術をすることになり、来年３月のＷＢＣを断念することが韓国代表のリュ・ジヒョン監督から明かされた。



韓国メディア「コリアタイムス」などによると９月にエドマンと会った時にシーズン後の手術の話を聞かされ、ＷＢＣも出場できないと伝えられたという。リュ・ジヒョン監督は「彼は前回（２０２３年大会）に期待していたほどの活躍ができなかったため、今回こそ挽回したいと言っていたが、足首のケガのために出場できないとのことでした」と説明している。痛みを抱えながらもポストシーズンまで戦い抜いたが、リハビリを優先して来春キャンプでのチーム合流を目指す考えだ。

韓国代表にすれば痛い戦力ダウンだが、リュ・ジヒョン監督はもう１人、韓国人の母親を持つタイガースのジャメイ・ジョーンズ外野手（２８）に注目。７２試合の出場ながら打率２割８分７厘、出塁率３割８分７厘、長打率５割５分とパンチ力ある右打者だ。ジョーンズも出場を希望しているといい、指揮官は「優秀な選手を揃えるために全力を尽くす。１２月に暫定ロースターを提出し、１月により具体的なプランを固めたい」と意気込んだ。