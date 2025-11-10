この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルスチャンネル」にて、『うつ病が悪化しているサイン【精神科医がアニメーションで解説】』という動画が公開された。発言者は精神科医・臨床心理士・公認心理師の肩書きをもつ「生活に役立つメンタルヘルス」さん。動画内で同氏は、うつ病に悩む人々やその家族に向けて「もしかすると、あなたのうつ病は悪くなっているかもしれません」と呼びかけ、うつ病が悪化する前に気づくべきサインや注意を促した。



動画冒頭、「高血圧や糖尿病のように、一度経験すると、症状が落ち着いても長く付き合っていく必要がある」として、うつ病が“すぐに完治するわけではなく、再発や悪化を繰り返す場合もある”ことを強調。「ストレスを自分で調整できない立場の人が多い」「社会的や経済的な事情も重なり、うつ病は高血圧・糖尿病よりもコントロールが難しいことがある」と、現代社会の問題も指摘している。



続いて動画では、“まず生活を見直し、それでも改善しない場合は主治医に相談すべき”とアドバイス。うつ病悪化の代表的サインとして「1. 不眠症など眠りの質の変化」「2. 医療機関受診の増加」「3. 人と会いたくなくなる」「4. ドタキャンや予定の先延ばし」「5. 趣味への興味が薄れる」「6. イライラしやすい」「7. ネガティブな思考が続く」「8. 昔の嫌な記憶がフラッシュバックする」などを列挙した。



特に「着替えや話すなど当たり前のことすら山登りのように重たく感じる時、それは“怠け”ではなく“うつ病が悪くなっている”サイン」と解説。さらに「これくらい平気と思わず、必ず立ち止まること」を強調し、「心の負担を軽くできるよう小さな工夫をし、必要なら早めに主治医や専門家に相談を」と繰り返し呼びかけた。



動画の締めくくりでは「主治医に相談すると薬を増やされると否定的に捉えがちだが、深刻化を未然に防ぐために必要なこと」だと理解を求め、「一人で抱え込まず必ず相談するように」としめている。最後に7月31日に発売した書籍【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン】が大変好評頂いていると感謝の意を示した。