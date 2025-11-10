ふわもこ素材の“ミッフィーグッズ”が超かわいい！ 「OPAQUE．CLIP」コラボのトートバッグなど登場
ファッションブランド「OPAQUE．CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、11月13日（木）から、ミッフィーとのコラボアイテムを、一部対象店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】ふっくら素材がかわいい！ 軽量の「トートバッグ」も
■冬ギフトにもぴったり
今回誕生70周年のミッフィーとコラボして発売されるのは、ふわもこ素材やシャイニーな小物など、冬ギフトにもぴったりな新作アイテム全7型。
ラインナップには、柔らかく暖かな肌触りのフェイクファーでミッフィーのフェイスを再現した「フェイクファーティペット」や「フェイクファーイヤマフ」をはじめ、ミッフィーの顔を立体的に表現した「ミラー付き合皮フェイス型チャーム」といった、雑貨が並ぶ。
また、ブランドならではの、モノトーンアイテムも用意。程よいふくらみ感のある素材を使用した「軽量パフィートートバッグ」や「フェイス型軽量パフィーショルダーバッグ」、フード部分にミッフィーの耳と顔がついた「ポイント刺しゅう入りフーディー」などがそろう。
そのほか、ミッフィーのオリジナルメタルチャームがポイントの「オリジナルチャーム付きシュシュ」と「オリジナルチャーム付ニット帽」が登場。いずれも、ミッフィー誕生70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームが付属されている。
【写真】ふっくら素材がかわいい！ 軽量の「トートバッグ」も
■冬ギフトにもぴったり
今回誕生70周年のミッフィーとコラボして発売されるのは、ふわもこ素材やシャイニーな小物など、冬ギフトにもぴったりな新作アイテム全7型。
ラインナップには、柔らかく暖かな肌触りのフェイクファーでミッフィーのフェイスを再現した「フェイクファーティペット」や「フェイクファーイヤマフ」をはじめ、ミッフィーの顔を立体的に表現した「ミラー付き合皮フェイス型チャーム」といった、雑貨が並ぶ。
そのほか、ミッフィーのオリジナルメタルチャームがポイントの「オリジナルチャーム付きシュシュ」と「オリジナルチャーム付ニット帽」が登場。いずれも、ミッフィー誕生70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームが付属されている。