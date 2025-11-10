今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、大切な人たちと過ごせる時間が増えて、心に余裕が持てるようです。相手の話をじっくり聞いてみると、これまで勘違いしていたことなどに気付くかも。今は笑い話として受け入れて、お互い素直になれるようです。恋愛は、思い通りにならないほうが、後で振り返ったときに良かったと思えるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
なんだか元気がでないときは“美しいもの”に触れてみましょう。伝統的なものや歴史を感じるものからパワーをいただけるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
