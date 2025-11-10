１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の女中となり、２０円という大金を得る。そのお金の一部を三之丞（板垣李光人）に渡すが、その時の様子がネットで話題となった。

この日の「ばけばけ」では、トキがラストサムライ・勘右衛門（小日向文世）の孫だと分かったヘブンが、女中に迎え入れ、錦織（吉沢亮）が給金２０円をトキに渡す。

錦織から「もう引き返せない」と念押しされて２０円を受け取ったトキは、その一部を三之丞に渡す。

相変わらず「社長にしてほしい」という就職活動をし、追い返されている三之丞は、大金に驚き「バカにしないでくれ」と突き返すも、トキは、この大金は「私のお金ではありません」といい、「傳おじさまからお預かりしていたお金です」とウソをつく。もしも雨清水家が路頭に迷ったらこのお金を渡すようにと言われたといい「おじ様からおば様へ。使ってごしなさい」と言う。

三之上は「父上から？それなら」と言って受け取り「用はこれだけか？」。トキは「はい」。三之上は「では」といってそのまま立ち去る。

父からの金だから？三之丞はトキから金を受け取っても頭も下げず。そのまま何もなかったように立ち去る姿に、ネットは「頭は下げない三之丞」「三之丞の表情が怖い」「ありがとうも言えないのか！」「落ちぶれて水もかけられてなお、彼の中で格下であるおトキに当たり前の感謝すらできぬ三之丞」という声が。

また、この金を母であるタエ（北川景子）に見せていないことから「横領しないよね？」「三之丞様はきちんとおばさまにお金渡すだろうか」「三之丞はトキから貰ったお金を『ちゃんと』使えるのだろうか？」など心配する声も上がっている。