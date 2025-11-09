栃木SCが来季の新ユニフォームを発表

栃木SCは11月7日、2026年シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」に着用する新デザインのユニフォームを発表した。

1stユニフォームはクラブカラーのイエローを基調とし、肩から袖にかけてはブルーの配色となった。2ndユニフォームはホワイトとネイビー、GKユニフォームはそれぞれ1stがレッドとブラック、2ndがグリーンとダークグリーンの組み合わせとなっている。クラブはこの新デザインについて「勝利へ向かうエネルギーをダイナミックなグラフィックで描き出し、ピッチで戦う選手たちの力強い姿勢を込めたユニフォーム」と紹介した。

クラブの公式Xに対してはファンから「クラシックな感じでとても好き」「シンプルながらカッコいいわ」「神々しいデザイン」「キラカード感がすごい」「めっちゃかっこいいな」と様々なコメントが寄せられていた。4か月間の特別大会に向けた大会で着用する貴重なユニフォームで、販売予定数も800枚限定となっているだけに多くの関心を集めているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）