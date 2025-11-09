こういうの探してたッ！【セリア】110円なのに優秀♡「便利アイテム」

日常にあると助かるグッズを探しているなら【セリア】に注目！ 使いやすさとデザイン性のある「便利アイテム」が、プチプラで見つかるかも。持っておくとちょっとしたお悩みに役立ちそうで、思わず欲しくなりそう。ぜひチェックしてみて。

2WAY仕様が嬉しいスマホリング

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

ゴールドカラーが上品な印象のスマホリング。指に通して使うと落下防止になり、スマホを持つときも安心感があります。リング部分は、キーホルダーのようにバッグなどにも取り付けられる仕様になっているので、すぐにスマホを取り出したいときにも便利。すっきりとしたデザインで他の持ち物とも馴染みやすく、シンプル派の人にもおすすめです。

上品見えしそうなスカーフアレンジリング

【セリア】「スカーフリング マット」\110（税込）

リングにスカーフを通すだけで簡単に留められるスカーフリング。スカーフの巻き方や留め方を変えて、気軽にアレンジを楽しめそう。品のあるマットな質感のゴールドカラーで、プチプラには見えない高見え感。シルバーカラーも展開されており、コーデに合わせて選べます。色違いで揃えてもよさそう。

おしゃれに風対策ができる帽子用チェーン

【セリア】「ハットクリップ チェーン」\110（税込）

風が強い日に帽子が飛ばされにくくなる、便利な帽子用のチェーン。小さなクリップで洋服と帽子を挟むだけで、簡単に使えます。華奢なデザインでアクセサリー感覚で付けられるのも嬉しいポイント。帽子だけでなく、バッグとハンカチをつないでおくなど使い方次第で色々と活躍してくれます。お出かけのときにひとつ持っておくと重宝しそうです。

大人可愛いダルメシアン柄ミラー

【セリア】「101 ボールチェーン付きミラー」\110（税込）

ダルメシアンのわんちゃんデザインのコンパクトミラー。裏面がミラーになっていて、外出先でさっと身だしなみをチェックしたいときに便利です。バッグやポーチに付けておけば、チャーム感覚でおしゃれに持ち歩けます。ボールチェーンまでほんのり優しげなピンクで、細部まで可愛いデザイン。お出かけのときにも、持っているだけで気分が上がりそう。

