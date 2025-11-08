季節ものは【GU】で賢くゲット！ 大人のおしゃ見え♡「秋冬っぽボトムス」

【GU（ジーユー）】で、あたたかみのあるコーデュロイ素材が秋冬っぽ可愛いボトムスが販売中。今回は、季節ものをプチプラで賢くゲットしたい人におすすめしたい、バレルレッグパンツとスコートをご紹介します。どちらも税込3,000円以下で購入可能。一点投入でシーズンムードもトレンド感もアップしそうなボトムスは、おしゃれ見えを狙いたい大人コーデに大活躍の予感。

穿くだけでおしゃれ見えを狙えるバレルレッグパンツ

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

トレンド感のあるバレルシルエットが特徴のコーデュロイパンツ。裾にかけて細くなっているため、スッキリときれいめに着こなせそうなのが魅力です。タック入りで気になるお腹まわりやレッグラインをさりげなくカバーできそうなのも嬉しいポイント。ブラック・ナチュラル・ブラウン・ブルーの4色展開。

トレンド感たっぷりの大人っぽカジュアルコーデ

「これからの季節にピッタリなアイテムです」「人気のバレルシルエットで体型カバーもできます」と、GUのスタッフさんもコメント。カジュアルすぎるのが苦手なら、優しい色合いが上品なナチュラルカラーがおすすめ。ニットポロシャツを合わせれば、今季らしいカジュアルコーデが完成。落ち着いた配色で、大人っぽさもアップさせて。

トレンドのプレッピーコーデを楽しめるスコート

【GU】「コーデュロイスコート」\2,290（税込）

一点投入するだけで、トレンドのプレッピースタイルを楽しめそうなスコート。ショート丈は少しハードルが高い……と思っているミドル世代も、ロングブーツやタイツを合わせて露出をセーブできる秋冬コーデになら取り入れやすいかも。内側にインナーショーツが付いているので、安心して着用できそうです。レッド・ブラウン・ネイビーの3色展開。

大人世代に似合う垢抜けワントーンコーデ

スコート初心者は、「ミニ丈でもタイツ合わせなら大人世代も◎」とコメントしているスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。ニットのカーディガンとコーデュロイ素材のスコートを組み合わせることで、単調になりがちなワントーンコーデも垢抜けた印象に。タイツとブーツの色を統一すれば、コーデが引き締まり細見えも狙えそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i