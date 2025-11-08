お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が7日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）と生出演。プロレスでの活動復帰を宣言したタレント、フワちゃん（年齢非公表）に対し芸能活動休止中にDM（ダイレクトメッセージ）を送っていたことを明かした。

粗品はフワちゃんが活動休止中「どっかのタイミングで、ふとフワちゃんにDMを送ったことがあるのよ。『何しとんや？』『元気しとんか？』みたいな。俺が送ってん、ふと気になって」と切り出した。

「ほな、確かに写真送られてきて。『見て〜3点倒立できるようになったよ』って。3点倒立してるフワちゃんの写真が送られてきて。プロレスの準備やったんやな。練習してたんちゃう？」と語ると、せいやは「伏線張ってたんや」とツッコミを入れた。

フワちゃんは7日、自身のインスタグラムを通じて「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！ 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と書き出した上でリングの上で土下座をする姿を公開。「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と明かした。さらに「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。「12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！」と明かし、「成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と伝えた。

22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（27）への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表した。