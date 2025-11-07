上質を持ち歩く喜びをあなたに！【ブルガリ】のメンズ財布がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ラグジュアリーの極みを日常に！【ブルガリ】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
ブルガリの大人気シリーズ【BVLGARI BVLGARI】(ブルガリ ブルガリ)の長財布。耐久性のあるグレインレザーを使用し、シリーズの特徴であるシルバーのブランドリングがシンプルなデザインにアクセントと高級感を与える。内側は複数のカード入れとポケットが付いて機能面も充実。定番の『ブルガリブルガリシリーズ』は、そのスマートな使い心地とブルガリらしい存在感あるデザインで自分用はもちろん、大切な方へのプレゼントにも喜ばれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルで無駄のないデザインながら、ブランドロゴのサークルプレートが上品な存在感を放つ。
→【アイテム詳細を見る】
高級感あるグレインレザーを使用し、ビジネスでもプライベートでも映える仕上がりとなっている。
内側には7つのカードポケットと5つの収納スペースを備え、見た目以上の収納力を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
スリムながらファスナー付きの小銭入れを備え、実用性と洗練された美しさを兼ね備えている。
ラグジュアリーの極みを日常に！【ブルガリ】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
ブルガリの大人気シリーズ【BVLGARI BVLGARI】(ブルガリ ブルガリ)の長財布。耐久性のあるグレインレザーを使用し、シリーズの特徴であるシルバーのブランドリングがシンプルなデザインにアクセントと高級感を与える。内側は複数のカード入れとポケットが付いて機能面も充実。定番の『ブルガリブルガリシリーズ』は、そのスマートな使い心地とブルガリらしい存在感あるデザインで自分用はもちろん、大切な方へのプレゼントにも喜ばれる。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルで無駄のないデザインながら、ブランドロゴのサークルプレートが上品な存在感を放つ。
→【アイテム詳細を見る】
高級感あるグレインレザーを使用し、ビジネスでもプライベートでも映える仕上がりとなっている。
内側には7つのカードポケットと5つの収納スペースを備え、見た目以上の収納力を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
スリムながらファスナー付きの小銭入れを備え、実用性と洗練された美しさを兼ね備えている。