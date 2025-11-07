ファミリーマート（東京都港区）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を実施し、コラボ限定商品7種類を発売します。コラボ限定商品は、同ゲームの世界観をモチーフにしてあり、「なんでもすいこむ、くいしんぼう。」というキャラクター設定や星型の「ワープスター」をモチーフにしたサンドイッチ、パン、ドリンク、スイーツ、スープ、カップ麺、生ハム寿司（すし）などがラインアップされています。

【画像】「めっちゃ吸い込んでるｗｗｗ」 これが「カービィのすいこみ生ハム寿司」です！ プレゼントグッズも公開！

カービィが生ハム寿司を“すいこむ”様をイメージした「カービィのすいこみ生ハム寿司」は酢飯の上に、オニオンマヨソースと生ハムがトッピングされた商品になっています。価格は240円（以下、税込み）です。

ワープスターをチーズで表現している「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」は、オムレツとスクランブルエッグ、ハム、トマトのソース、グリーンリーフをサンドしたロールパン。価格は398円。

さらに、カービィの好物「リンゴ」味の「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」（158円）、カービィと同ゲームの人気キャラ・ワドルディをモチーフにした和菓子「食べマスモッチ 星のカービィ」（378円）のほか、「しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク」（318円）、「カービィのきのこクリーミースープ」（216円）、「星のカービィ クリーミートマト味ヌードル」（246円）も発売されます。

また、対象商品を2点購入ごとに「オリジナルスプーン」（全4種）がもらえるキャンペーンも実施。キャンペーン期間は11月11日午前10時から12月1日まで。景品がなくなり次第終了です。

さらに、アプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、抽選で30人に「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく」、同じく抽選で200人に「ファミマポイント500円相当」が、それぞれ当たるスタンプ企画も実施されます。