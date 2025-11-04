SUPER BEAVER渋谷龍太、映画『楓』でスピッツの「楓」をカバー！「ガクガク震えながらオファーを受けさせていただきました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案とする映画『楓』（監督：行定勲 主演：福士蒼汰×福原遥／12月19日全国公開）の劇中で「楓」をカバーする2人目のアーティストが、SUPER BEAVERの渋谷龍太であることが発表。渋谷が最大限のリスペクトを劇中歌「楓」に込める、フィーチャレット映像が解禁された。

■“特別な存在”スピッツへの想いを、熱い歌声に乗せるフィーチャレット映像

「楓」は、時代を超えて愛される国民的バンド、スピッツの1998年にリリースされた8thアルバム『フェイクファー』の収録曲。同年にアルバムからシングルカットされ、その後数多くのアーティストにカバーされながら、27年経った今も愛され続ける名曲だ。ボーカルで作詞・作曲も担当する草野マサムネが綴る歌詞と心揺さぶるメロディは、聴く人それぞれに寄り添い、大切な人との別れや想い出を包み込む。

そんな「楓」が、スピッツデビュー34年にして初の映画化。

本作では、主題歌としてスピッツの「楓」が映画を締めくくることが決定していたが、さらに劇中を様々な「楓」が彩るアイデアが行定監督によって取り入れられ、いくつかの物語の重要なシーンで「楓」が流れることに。歌詞とメロディ、そしてシーンが絶妙にリンクし、観客の記憶の奥底にある感情に語りかける、楽曲原案の本作ならではの表現を実現している。

10月30日には、劇中歌の「楓」を歌うスペシャルカバーアーティストの第1弾として、シンガーソングライター・十明（とあか）の参加が発表。大きな話題を呼んだ。

そして今回、スペシャルカバーアーティスト第2弾としてSUPER BEAVERのボーカル、渋谷龍太の参加が明らかとなり、スピッツへのリスペクトが溢れ出るインタビュー映像とともに、渋谷の伸びやかな歌声で紡がれる「楓」のレコーディングシーンを収めたフィーチャレット映像が公開。

さらに、渋谷龍太本人、行定勲監督、さらに音楽を担当したYaffleからのスペシャルコメントも到着した。

■渋谷龍太「常に自分の日常の中に“スピッツ”があった」

スピッツの名曲「楓」を原案に、双子の弟・恵を失くして弟のフリをする涼（福士蒼汰）と、亡くなった恵の恋人で涼を恵だと思い込む亜子（福原遥）という、ふたりの男女が辿る切なすぎる運命の恋を描き出す本作。

今回の解禁映像は「楓」との出会いによって生まれる“あらたな化学反応”をテーマに、アーティストによるカバー楽曲を通して、楓の花言葉でもある“美しい変化”を描くように構成。「この映画と出会うとき。あなたの心にはどんなことが起こるだろう？」というメッセージで締められている。

「僕の中でスピッツはすごく特別な存在です」と、噛みしめるように語る渋谷。続けて、一言ひと言を渋谷が大切に紡ぐ「楓」の歌い出しが流れ、瞬く間に聴く者をグッと惹き込んでいく。

自身が大のスピッツファンであることも公言しており、“スピッツ愛”が言葉の随所に現れるなか「常に自分の日常の中に“スピッツ”があったから、うれしい気持ちとプレッシャーが半々。ガクガク震えながらオファーを受けさせていただきました」と、深い敬意とともに、だからこそ感じる緊張感も印象的に話す。渋谷の言葉とともに映し出される、行定監督と、楽曲に真摯に向き合い会話をする様子からも誠実な姿勢がひしひしと伝わってくる。

映像の後半、亜子が涼に涙ながらに「さよなら」と別れを告げる本編のシーンに重ねて、ふたりの心に寄り添うように、渋谷の力強くまっすぐな歌声で“さよなら きみの声を抱いて歩いていく”というサビのフレーズが響きわたる。そして一緒に笑い合い、支え合いながら過ごす涼と亜子の色合いに溢れた日々――。ラスト、登場人物それぞれの秘めたる想いが交錯するように、映像は締めくくられる。

「伸びやかな渋谷龍太の声が『楓』と出会う。その化学反応が、観る者を映画の世界に引き込むだろう」という行定監督の言葉のとおり、想いをマイクにぶつけるようにレコーディングする渋谷の横顔からも、哀愁と儚さが滲み出ており、「楓」の歌詞や映画の情感を観るものにダイレクトに届けて世界観へ引き込む。

また、Yaffleも「力強くどこまでも届くような歌声の響きが、希望もしくは祈りのように響いています」と、彼の奏でる「楓」が映画にもたらす力を強く実感している。

渋谷から、本作を鑑賞したコメントも到着。失った大切な人を胸に未来へ進もうとする主人公たちの姿にあらたな気づきを得たと語っている。

■渋谷龍太（SUPER BEAVER）コメント

■行定勲監督 コメント

■Yaffle コメント