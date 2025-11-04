ミラ・ジョヴォヴィッチ、容赦なし！ 『ロストランズ』殺気全開の予告＆場面写真一挙解禁
ミラ・ジョヴォヴィッチが主演する映画『ロストランズ 闇を狩る者』より、アクションさく裂、殺気全開の予告編映像と場面写真が解禁された。
【動画】出会ったが最後―。狩って、狩って、狩り尽くす『ロストランズ 闇を狩る者』予告
本作は『バイオハザード』シリーズや『モンスターハンター』の主演俳優ミラ・ジョヴォヴィッチとポール・W・S・アンダーソン監督が再びタッグを組み挑んだ最新作。原作はジョージ・R・R・マーティンの短編小説。その初期傑作小説にほれ込んだ二人がプロデューサーも兼ね、7年の歳月をかけて新次元の映像として完成させた。
文明崩壊後の世界を舞台に、魔女アリスが、愛と権力に飢えた王妃の願いをかなえるため、案内人ボイスと共に、魔物が支配する“ロストランズ”へ力を求める旅に出る。
ミラが演じるのは、報酬さえ払えば、どんな願いもかなえる魔女グレイ・アリス。好きな“アクション・ヒロイン”ランキングの常連、彼女の代名詞ともいえるキャラクター、『バイオハザード』の主人公アリスと同じ名を持つ役柄で、鎌を振り、銃撃戦を潜り抜け、さらに魔力も操り、惜しみないアクションを披露。12月17日には50歳を迎えるミラが、40代ラストイヤーをキレキレのアクションで飾る。
案内人としてアリスに雇われ、共に旅をすることになる謎のハンター、ボイスを演じるのは、WWEで6度のヘビー級王者に輝いた元プロレスラー、デイヴ・バウティスタ。鋼の肉体を生かし、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のドラックス役で世界中を魅了した彼が、物語のカギを握る重要な役どころを演じる。
さらに、処刑人アッシュ役にアーリー・ジョヴァー、教会の総司教役にフレイザー・ジェームズ、王妃メランジュ役にアマラ・オケレケと、実力派俳優陣が共演する。
予告編映像に映し出されるのは、文明が崩壊し荒廃した世界。愛と権力を求める王妃がアリスに求めたのは、ロストランズに眠る「ビーストの力」。王妃の願いをかなえるため、案内人ボイスと共に禁断の地へと足を踏み入れたアリスを待ち受けるのは、理もおきても通じぬ魔物が支配する世界だった。追撃するのは、教会の狂信者たち。魔物も人もすべてが敵。油断すれば即、死。アリスは一切の慈悲を捨て、狩り、斬り、跳ぶ。陸橋からの大ジャンプ、鋭い回し蹴り、華麗なバク宙―。息もつかせぬアクションの連打がスクリーンを揺らす。
さらに場面写真7点も一挙解禁。二丁拳銃を構えるアリスとボイス、炎をまとい魔物を焼き払うアリス、砂煙を蹴って疾走する姿など、どの瞬間も緊張と美が共存する。ロストランズへの旅のきっかけとなる王妃の荘厳な衣装と、無慈悲な処刑人アッシュの鮮烈な赤い装束が織りなすコントラストも印象的で、壮大かつ、暴力的な美しさが交錯する世界を描いている。
映画『ロストランズ 闇を狩る者』は、2026年1月1日より全国公開。
