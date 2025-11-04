6万回以上再生され、3,000以上の「いいね」を獲得しているのは、子猫がママさんに甘える姿。可愛いけれど、ママさんにとってはちょっと大変そうな様子に、視聴者からは「ママ大好きなんですね～」「なんて優しいお母さん」などのコメントが寄せられています。

【動画：ママが料理をしていると、『甘えん坊な子猫』が鳴いてきて…】

ママが料理をしていると？

Instagramアカウント「chacha_choco」に投稿されたのは、ママさんが料理をしているときの出来事。忙しそうなママさんにかまってほしそうに鳴いていたのは、おうちにやってきて間もないキジ白猫の「むくちゃん」だったそう。

ママさんがキッチンに立つなり、「ニャー！ニャー！」と激しく鳴くむくちゃん。料理中は危ないからとフェンスで仕切ったこともあったそうですが、顔を使ってぐいぐい押して余計に大変だったといいます。

特技は肩乗り！

実はむくちゃんの特技は「肩乗り」。ママさんが立っていてもするするとよじ登り、肩に乗るのだそうです。料理中も、もちろん肩乗りスタイル。仕方がないので、ママさんは片手でむくちゃんを支えながらもう片方の手で調理をするそう。

ママさんがむくちゃんにも料理にも気をつけながら作業をしているあいだ、むくちゃんはじっくりお鍋の中を覗き込んでいるとのこと。「何を作ってるの？」「おいしそうな匂いがする！」と興味津々なのでしょう。

落ちないように気をつけて

やむを得ずママさんが両手を使うときは、むくちゃんがひとりで肩に乗っている状態になるとのこと。ママさんは「落ちるなよ～」と念じながら調理しているそうです。むくちゃんがずるっとすべり落ちそうになる度にヒヤヒヤするのだといいます。

ママさんいわく簡単な料理とのことですが、毎日のことと考えるととても大変！先輩猫ちゃんがむくちゃんの気を引いてくれると助かるのに…とも考えているそうですが、そううまくはいかないようです。むくちゃんもママさんも、ケガをしないように気をつけてくださいね。

肩乗りむくちゃんを見た視聴者からは、「うちの猫ちゃんの赤ちゃんの時思い出します」「うちの子も同じ感じで母上に抱っこされてます」などのコメントも。甘えん坊の子猫あるあるのようですね。

Instagramアカウント「chacha_choco」には、先輩猫のシャムミックスのチャチャちゃんと黒猫のチャコちゃんの可愛い姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chacha_choco」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。