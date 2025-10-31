「“かわいい”より前に出てくる、“変な猫”感」



【動画】 猫さん、足の位置がおかしい！？

そんなコメントと、ハッシュタグ“#香箱座りの亜種”とともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、キジ白の「クロエ」ちゃん（5歳・女の子）。



猫の“香箱座り”といえば、前足を体の下に折りたたみ、胸の下にしまい込んで箱のような形になる座り方のこと。SNSで、飼い主が投稿する“香箱座り”の写真を目にしたことがある人も多いでしょう。



クロエちゃんも床にペタンと座り込み、一見すると“香箱座り”のようですが…どこか違います。両前足を横に広げ、足先をくるんと内側に折りたたんでいるのです。その姿はまるで羽を広げているかのよう。不思議なポーズに3.6万件超の“いいね”が寄せられました。



まさに「香箱座りの亜種」と言える独特のスタイル。これは日常的に見られるのでしょうか。飼い主のXユーザー・真顔のクロエさん（@magaodemukuchi）に話を伺いました。



ーー撮影時の状況を教えてください。



「撮影は2階の廊下部分で、風通しが良く、クロエのお気に入りスポットです。よくここでこのポーズをしてくつろいでいるので、この日もいつもと変わらずそこにいました。それなので、日常の一コマといった感覚で、何気なく撮影したものです」



ーーこのような座り方をするようになったのはいつ頃ですか。



「生後3カ月頃にそれらしいポーズをした写真がありましたが、その後は2歳くらいからよく見掛けるようになったと思います。初めて見た時は『何か変では…？』と思いました」



ーーどんなとき、このように座りますか。



「暑い日や、体が温まってクールダウンさせたい時によくこのポーズをしているように思います」



ーーどんな性格の子ですか。



「真顔で無口、人に媚びることなくマイペースです。そのせいか甘え下手でもあります。まれにある甘えたい時に、どうしたらいいのかわからないようで、背後から前足でちょんちょんとつついてきます。その時ももちろん無言です」



この独特すぎるポーズに、リプライ欄は驚きと笑いで盛り上がりました。



「ほぼ飛行機」

「個性派なのね」

「神の最高傑作」

「前足が気になるな」

「開きすぎててwww」

「堂々としててかわいい。謎あんよ」

「反重力磁場を発生させて離陸する体勢」

「人に例えると『跳び箱を飛び越える瞬間の手足の配置』を香箱座りで行っている…？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）