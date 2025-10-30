“虎党”陣内智則、“鷹党”博多華丸と日本シリーズをテレビ観戦 ”敗北宣言”も巻き返し期す 大物芸人も反応

“虎党”陣内智則、“鷹党”博多華丸と日本シリーズをテレビ観戦 ”敗北宣言”も巻き返し期す 大物芸人も反応