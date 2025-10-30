“虎党”陣内智則、“鷹党”博多華丸と日本シリーズをテレビ観戦 ”敗北宣言”も巻き返し期す 大物芸人も反応
プロ野球・阪神タイガースのファンとして知られるお笑い芸人の陣内智則が29日、自身のXを更新。福岡ソフトバンクホークスのファンである博多華丸と日本シリーズ第4戦をテレビ観戦したことを伝えた。
【写真】”宿敵”に敗れ悔しそう…顔を赤らめながら写真に収まる陣内智則
陣内は「タイガースvsソフトバンク 負けたー」と投稿。試合に敗れた藤川球児監督を映したテレビ画面の前で、“鷹党”の華丸とグラスを手に撮影した写真も掲載した。
やや顔を赤らめた陣内は悔しそうな面持ちで、一方の華丸はしたり顔。対照的な表情だった。この投稿に、間寛平やロッチ・中岡創一も反応。間は「陣内ごめんな〜ウヒハ」、中岡は「強いっすね 悔しぃっす」と投稿した。
陣内は阪神にとって後がなくなった30日の第5戦に向けて「明日！明日！明日ー！」と結んだ。
