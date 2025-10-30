陣内智則 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　プロ野球・阪神タイガースのファンとして知られるお笑い芸人の陣内智則が29日、自身のXを更新。福岡ソフトバンクホークスのファンである博多華丸と日本シリーズ第4戦をテレビ観戦したことを伝えた。

【写真】”宿敵”に敗れ悔しそう…顔を赤らめながら写真に収まる陣内智則

　陣内は「タイガースvsソフトバンク　負けたー」と投稿。試合に敗れた藤川球児監督を映したテレビ画面の前で、“鷹党”の華丸とグラスを手に撮影した写真も掲載した。

　やや顔を赤らめた陣内は悔しそうな面持ちで、一方の華丸はしたり顔。対照的な表情だった。この投稿に、間寛平やロッチ・中岡創一も反応。間は「陣内ごめんな〜ウヒハ」、中岡は「強いっすね　悔しぃっす」と投稿した。

　陣内は阪神にとって後がなくなった30日の第5戦に向けて「明日！明日！明日ー！」と結んだ。