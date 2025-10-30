人懐っこく、みんなに「なでてもらいたい犬」にとって、散歩は家族以外の人間と出会える絶好のチャンスだ。



【写真】こんなふうにメッセージワッペンをつけてお散歩します

そんな「なでてほしい犬」と「犬が好きな人」が出会えるアプリがあれば…という声がX（旧Twitter）で話題になった。



すでに同様のサービスは開始されており、散歩中の愛犬の位置情報をアプリに登録すると、近くにいる犬の散歩仲間や、犬をなでたい人間がマッチングできるという。



だが、こういった犬とのマッチングアプリについては、位置情報の危険性を指摘する声が多い。



安全対策がされていても、「純粋に犬が好きな人」なのか「悪意がある人物」なのか、アプリ上で判断するのは不可能だからだ。



「犬をなでたい人」にアピール

「実際にアプリの開発が進んでいるようだけど、世の中には犬が嫌いな人もたくさんいるので居場所を知らせるのは危険かと…。メッセージワッペンがオススメだよ。街に放たれてる犬をなでたい人がオモロいくらいに釣れる」



そうつぶやき、リードに「メッセージワッペン」をつけて散歩をする愛犬、ミルモくんとポンくんの可愛い後ろ姿をXに投稿したミルモとポン！（@mirumo__pon）さん。



「なでる手」の絵と「YES」の文字が記され、「なでて」のメッセージが一目でわかるワッペンをつけた散歩の様子は、578万回以上表示され、6万1千以上のいいねがつくと共に、共感の声が殺到した。



確実に”釣られる”自信しかない

「確実に釣られる自信があるｗ」



「私は街に放たれた犬好きゾンビです。ワッペンとても良いです。もちろん無礼者にならないように、ちゃんと自分の手の匂いを嗅いでもらってから触らせてもらいます」



「ワンちゃんがなでて欲しそうでも、飼い主様が嫌な場合もあるので、このワッペンがついてたら飼い主様に話しかけやすいです」



「これを知った日の帰り道、リードにこのワッペンつけた犬とすれ違って2度見してたら飼い主さんが声をかけてくれて、私は無事犬をなでることができた」



幸せそう！「なでてほしい犬」と「犬好きさん」

ミルモとポン！さんにお話を聞いたところ、2歳になるポメラニアン×ペキニーズの男の子、ポンくんと、1歳7ヶ月になるポメラニアンの男の子、ミルモくんは、「人になでられることが大好き」なのだという。



「人とすれ違うたび、立ち止まってニコニコとなでてアピールをするのですが、8割方スルーされてしまい…そんな様子を見て、なにかいいアイテムはないかな〜と調べ、メッセージワッペンにたどり着きました」（ミルモとポン！さん）



以降、ワッペンを見た方から、「なでていいですか？」「私も犬を飼ってるんです」と、声をかけられることが増えたそうだ。



「なでてほしい犬も、犬をなでたい犬好きさんも、互いが幸せそうで、見ていてなごみます。なでてくれる顔見知りさんが増え、犬たちも覚えているのか、お散歩中に見かけるとニコニコと向かって行き、ゴロンとおなかを出すようになりました（笑）」（ミルモとポン！さん）



犬への加害を匂わす投稿も…

実は、今回のミルモとポン！さんの投稿に対して、「犬を外に出すな」といった極端な意見や、犬への加害をほのめかす「犬嫌い」からのコメントも見受けられた（現在は投稿が削除されている）。



「負の行動力って理解の範疇を超えてるから。島まで渡ってうさぎ殺した異常者もいたしね」「何年も前だけど、地元中学の近くの公園で近所の犬の惨殺体が見つかった。それも1件ではなく、度々何件か発見されてた。犯人、捕まってなかったはず」などのコメントも寄せられていたが、悪意の標的になる可能性がある以上、位置情報の開示は慎重になるべきだ。



また、犬への加害だけでなく、住所を知られることによる飼い主への付きまとい、犬の散歩中（留守中）の空き巣被害などを懸念する声も多くあがった。



「私の投稿に対して、『犬が嫌いだから、このアプリで犬の居場所を把握しよう』という声が複数見られましたが、犬が嫌いな人の中には、”犬に加害してやろう”と思っている人もいるかもしれません……。やはり大切な愛犬の居場所を知らせるのは危険だと思います。



私は犬が大好きなので、外でお散歩しているワンちゃんを見かけると嬉しくなりますが、わざわざマッチングアプリを使おうとは思いません。故意に出会うのではなく、偶然出会うからこその”プチ幸せ♡”だと思ってます」（ミルモとポン！さん）



「なでてほしい犬」を見たら…まずは必ず飼い主さんに声をかけて

アレルギーや過去の経験などから、「犬が苦手な人」もいる。



同様に、病気や虐待経験があるなど、何らかの理由で「見知らぬ人や他の犬が苦手な犬」もいる。



そのことを知らせるための、「こわがりです」「さわらないで」などと記されたメッセージワッペンも販売されているという。



いずれにせよ、重要なのは、犬と人間が互いに安全に過ごせること。



「なでてほしい」ワッペンをつけたわんちゃんに出会った際も、まずは必ず「飼い主さん」に声をかけ、許可を取ることを忘れないでほしい。



ミルモくんとポンくんの場合、どちらも「なでなで」は大歓迎だが、人懐っこくてヤンチャなミルモくんに対し、穏やかな性格のポンくんは大きい音などに敏感なため、「怖がりです」というメッセージワッペンもつけているそうだ。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）