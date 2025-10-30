B¥êー¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÔ¶øÌäÂê¡ÄÅçÅÄ¿µÆó»á¤¬¸ì¤ë¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×¤ÎËÜ¼Á
¡¡10·î30Æü¡¢ÅçÅÄ¿µÆó»á¡ÊÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¡¿B¥êー¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØÅçÅÄ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡ÙÂè260²ó¤¬ÇÛ¿®¡£¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤äÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¡ØÁ´¹ñ¥É¥é¥¤¥Ðー±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥³ー¥Êー¤Ç´í¸±Í½Â¬¤È¼«¸Ê´ÉÍý½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ªÊØ¤ê¤Ç¤Ï¡¢B¥êー¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¼þÊÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£¥×¥í¥ì¥Õ¥§¥êー¤Î¿Í¿ôÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¡¢¥Á¥¢¥êー¥Àー¤Î·ó¶È¾õÂÖ¡¢²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢°ÍÂ¸¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡£¥ê¥¹¥Êー¤Ï¡Ö¥ì¥Õ¥§¥êー¤Ë¤·¤Æ¤â¥Á¥¢¤Ë¤·¤Æ¤â²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²¿¸Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Àº¿À¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê¤Ë1²¯±ß¤òÊ§¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÁ³¤ë¤Ù¤ÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×¤Î¾å¸Â¤ò¡Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤¤Ç¡¢»ä¤¬ÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¡×¤È¡¢2026－27¥·ー¥º¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØB.³×¿·¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×À©ÅÙ¤ÎËÜ¼Á¤òÀâÌÀ¡£´û¤ËÊ£¿ô¤ÎB.PREMIER¡ÊB¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë»²Æþ¥¯¥é¥Ö¤¬Áª¼êÁíÇ¯Êð¤ÇÀ©ÅÙ¾å¸Â¤È¤Ê¤ë8²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ìÉôÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏºÇ¹âÃÍ¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢ÂçÈ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï5²¯±ßÌ¤Ëþ¤È¥µ¥é¥êー¥Ü¥È¥à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¡ÊÀ©ÅÙÆ³Æþ¤òÁ°Äó¤Ë¡ËÀïÎÏ¶Ñ¹Õ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢Åê»ñ²È¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤¬º£¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ªー¥Êー¤Î»ñ¶âÅê²¼¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¼Â¼ÁÅª¤Ë¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¥È¥ê¥¯¥ë¥À¥¦¥óÅª¤Ë¥Ð¥¹¥±¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¡¢ÅçÅÄ»á¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÈ½ÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â²þÁ±¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥Õ¥§¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î9¿Í¤«¤éÍèÇ¯¤Ï20¿ÍÂÎÀ©¤Ø³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥êー¥°¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÔ¶øÌÌ²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£¥Á¥¢¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¾õ¶·¤Ë´ó¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ä³°Éô°ÑÂ÷¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Î¡ØÁ´¹ñ¥É¥é¥¤¥Ðー±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÆüË×Á°¸å¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅçÅÄ»á¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤Ç²ò¼á¤·¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¶¦Í¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤¿·Ð¸³¤ä¾ðÊó¤ò¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Êー¤ÎÀ®Ä¹Êó¹ð¤ä¡¢ÂÎÄ´¤ä¿çÌ²»þ´Ö¤Î´ÉÍý¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
