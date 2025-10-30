俳優の岡田准一（44）が29日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後9・30）に出演。嵐の二宮和也（42）から作品に「出たい」とお願いされて不満があったことを伝えた。

ゲスト出演した岡田は二宮の肩に手を回しつつ、自身の作品に「出たいって自分から言いましたよね?」と確認。二宮は「何が?いや、そんなことないよ」とキッパリ否定。

岡田は苦笑いしながら「いやいやいや。言いましたよね、電話して“あなたの作品に出たいんだけど”」と電話で共演をお願いしてきたことを振り返った。だが「お願いをしてきた立場のくせに…あなた条件出しましたよね?」と不満があった。

それは「アクションはしたくない」とし「出たいって言ってきて、岡田のアクションものだって知ってて…」と、共演を熱望した意図を理解できないとした。二宮は「知ってるよ!これはマジで、本当に尊敬だよ!」とし「岡田准一のアクションものってレベルが違うからねって話」と説明した。

この理由にまんざらでもない表情を見せた岡田は「ちょっと、じゃあやる?」と即興アクションを持ちかけた。しかし、二宮は「あ〜マジ無理」と即座に拒否して笑いを誘った。