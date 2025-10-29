日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンとして、11月4日から13日間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを、特別価格250円（以下税込み）で販売します。

最大130円お得に

「マックフライポテト」は、外はカリッと、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特徴の人気サイドメニュー。通常価格は、Mサイズが330円〜、Lサイズが380円〜。今回のキャンペーンでは、最大で130円お得に購入できます。

同社は「ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲットのソース（単品購入40円〜）にディップしたり、定番スイーツ『ソフトツイスト』と組み合わせて“甘じょっぱい”味わいを楽しんでいただくのもおすすめです」とコメントしています。

「マックフライポテト」の特別価格は11月16日まで。全国の店舗（一部店舗を除く）で実施、販売されます。

期間限定のお得なキャンペーンに、SNSでは喜びのコメントが続出。「めっちゃうれしい」「ありがたい！」「もちろんLいくよね」「ポテト生活が始まる」「Lサイズ一択」といった声が多数上がるなど、盛り上がりを見せています。