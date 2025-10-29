韓国代表FWソン・フンミンに欧州復帰の可能性…攻撃陣強化を狙うバルセロナが獲得を検討か
アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のロサンゼルスFCに所属する韓国代表FWソン・フンミンが今冬、バルセロナに加入する可能性があるようだ。ウズベキスタン『ザミン』が伝えた。
15年に加入したトッテナムで長らく活躍したソンは、今夏、MLS史上最高額の移籍金2600万ドル(約38億円)でロサンゼルスFCに加入。抜群の存在感を示して10試合9得点3アシストを記録し、33歳を迎えた今も高いレベルにいることを証明した。
スペイン『フィチャヘス』によると、攻撃陣強化を狙うバルセロナがソンをターゲットにし、今冬の移籍市場でレンタルでの獲得を検討しているようだ。
ソンとロサンゼルスFCの現行の契約は2027年末までとなっているが、短期間ヨーロッパのクラブでレンタルでプレーする権利を与える特別条項が含まれているという。
15年に加入したトッテナムで長らく活躍したソンは、今夏、MLS史上最高額の移籍金2600万ドル(約38億円)でロサンゼルスFCに加入。抜群の存在感を示して10試合9得点3アシストを記録し、33歳を迎えた今も高いレベルにいることを証明した。
スペイン『フィチャヘス』によると、攻撃陣強化を狙うバルセロナがソンをターゲットにし、今冬の移籍市場でレンタルでの獲得を検討しているようだ。
ソンとロサンゼルスFCの現行の契約は2027年末までとなっているが、短期間ヨーロッパのクラブでレンタルでプレーする権利を与える特別条項が含まれているという。