カーテンの洗い方について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」 これが自宅でカーテンを洗うコツです！

公式アカウントは「いつも窓辺でホコリにさらされ、開け締めで手あかもついているカーテンですが…みなさんどれくらい洗っていますか？」と投稿した上で「カーテンは案外簡単に自宅で洗えるんですよ！」「お洗濯のついでにレースカーテンだけでも洗えば、お部屋の空気もスッキリです！」とコメント。カーテンの洗い方について、次のように紹介しています。

【カーテンを洗う前に準備する物】

・大物用の洗濯ネット

・おしゃれ着用洗剤

・酸素系漂白剤（なければ使わなくてもOK）

※カーテンが洗える素材なのかを事前に確認すること。

【カーテンの洗い方】

（1）カーテンをレールフックから外す。

（2）汚れが目立つ部分におしゃれ着用洗剤の原液をかける。

（3）カーテンが洗濯機で洗える場合は大物用洗濯ネットのサイズに合わせて、縦→横の順にびょうぶ畳みにして洗濯ネットに入れる。その際、できるだけ汚れがひどい部分が外側にくるように折り畳むとよい。洗濯ネットに入れたら洗濯機を使って洗濯する。

（4）洗濯が終わったらカーテンをレールにつけて干す。

公式アカウントは「（カーテンは）年に2・3回、季節の変わり目などをめどに洗ってみてください」とアドバイスしています。時間があるときにぜひ洗ってみてはいかがでしょうか。