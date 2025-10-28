恋の師匠は検索エンジン先生！ アプリで出会った女性と人生初めての交際がスタート【著者インタビュー】
今や数多くある婚活漫画。その多くが実体験に基づき、どのようにパートナーに出会い結婚に至ったかを描いているが、女性側の視点で描かれている作品が多い。その中で男性側が書き手となっているのが『恋愛経験ほぼゼロ！の僕がマッチングアプリで幸せを掴むまで』（角野ブタ煮/KADOKAWA）だ。筆者であり主人公ある角野ブタ煮さんは恋愛経験ほぼない上に、出会いがない状況に焦りを感じ、マッチングアプリによる婚活をスタート。しかし、なかなかスムーズに進まず、いわゆる“婚活疲れ”に陥っていた矢先、一人の不思議な女性と出会って……。
――交際後の初々しい様子も本作の魅力だと思います。初めての交際とのことでしたが、どなたかに相談したり、参考にしたりしたものはありますか？
角野ブタ煮さん（以下、角野）：何しろ知らないことだらけだったので、高校時代の男友達やインターネット（検索エンジン先生）によく相談していました（笑）。彼女が喜ぶプレゼントや、デートスポット、飲食店や旅行先など調べまくりました。あとは一緒に書店に行って雑誌を買ったり、ふたりでお出かけする計画を練ったり、これからを想像するだけで楽しかった思い出です。
――最初から結婚を視野に入れて交際をしていたのかと思うのですが、改めて交際中、「この人と結婚したい」と思ったきっかけや決め手は何かありましたか？
角野：具体的にピンときた瞬間はなかったのですが、交際を始めてから一緒にいるのが楽しすぎて「この人と結婚するんだろうな〜」と自然に思うようになっていました。また当時彼女も一人暮らしをしていて、料理が上手で掃除・洗濯もできたので、一緒に暮らすイメージが湧いていたのかもしれません。
――逆にタイヤキさん側に角野さんと結婚したいと思ったきっかけ、決め手はあったのでしょうか？
角野：彼女も僕と同様に一緒にいるのが楽しくて、結婚したいと思ってくれたみたいです。同棲する前にご両親へご挨拶に行ったのですが、その時に僕が「将来を見据えて一緒に暮らしたいと考えている」と伝えたことで、彼女も結婚を強く意識するようになったと言っておりました。この時期からお互い結婚を視野に入れていたと思いますね。
取材・文＝原智香