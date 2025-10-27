合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは、新作アイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』の新企画アーティストコラボやゲーム最新情報などを公開した。

（関連：新作アイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』新企画続々）

■新企画アーティストコラボ第1弾はVivid×ヒゲドライバー

『STELLAR IDOL PROJECT』はアイドルコンテンツなどで活躍する人気アーティストがアイドルたちに楽曲を提供する新企画「アーティストコラボ」を始動した。本企画では、6つのレーベルそれぞれの世界観に合わせて制作された楽曲に加え、各楽曲の新規描き下ろしイラストによるMV制作も予定している。

記念すべき第1弾コラボには、多くのアニメソングやアイドル楽曲を手がけるピコピコ系ミュージシャン・ヒゲドライバーと、夜乃すずか（CV：榊原ゆい）、沙良ユウリ（CV：蒼乃むすび）が所属する実力派レーベルVividとのタッグが決定した。楽曲は2026年の公開を予定しており、今後は公式X（@s_i_project）にて順次情報を発信となる。

■ポップで可愛い「からふるロマンス」のMVを番組内にて先行公開

Primary Colorsが歌う新規楽曲「からふるロマンス」のMVを、本日配信の特別番組「ルクスるTV vol.1～ちょっと早いハーフアニバーサリースペシャル～」内にて先行公開した。

楽曲の追加実装は10月29日を予定しており、同日に『STELLAR IDOL PROJECT』公式YouTubeチャンネルにて「からふるロマンス」のオリジナルMVも公開。ポップでカラフルな映像とともに描かれる、Primary Colorsらしいキュートな世界観となっている。

歌唱：菜々美なつき（CV：天季ひより）、推野けい（CV：北見六花）、花房みなみ（CV：大島つつじ）作詞：月見山みち作曲：ロドリゲスのぶ動画：ぬ / N3cha動画ディレクション：すこっち

■ちょっと早いハーフアニバーサリー ファンフェス（前半）を10月29日より開催

開催期間：2025年10月29日（水）17:00 ～ 11月11日（火）23:59

「ちょっと早いハーフアニバーサリー ファンフェス（前半）」を10月29日17時より開始する。定番の記念ログインボーナスはもちろん、特別なミッションの開催やリワードの配布など、ハーフアニバーサリーを盛り上げる企画が目白押しのファン感謝祭だ。

ログインボーナスおよびミッション達成報酬で獲得できるハーフアニバーサリーガチャチケットは、11月1日より開催される新ガチャを引くことができる。さらにこのガチャチケットは、キャンペーン前半の期間中に最大100枚獲得することができる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）