42歳での再婚からわずか4カ月、韓国の弁護士兼タレントがストーカー被害に恐怖「本当に怖い」

弁護士／タレントのソ・ドンジュ（42）が、ストーカー被害を明かして心配の声が広がっている。

【写真】ソ・ドンジュの爆裂役満肉体

ソ・ドンジュは10月24日、自身のSNSを更新。ある男性が近隣住民に電話をかけ、自身の居住地を執拗に確認しようとした近況を明かした。

特に、公開された音声の中には「ソ・セウォンさんの娘、ソ・ドンジュさんがこの辺りに住んでいると聞いた」と話す男性の声が含まれていた。男性は目的を尋ねられると慌てたように通話を切ったことから、ストーカー行為を疑わせる展開となった。

これについてソ・ドンジュは「本当に怖い」と心境を吐露し、普段から防犯通知機能を常に作動させていると明かした。突然の個人情報流出に強い不安を感じている様子だ。

（写真提供＝OSEN）ソ・ドンジュ

この投稿が拡散すると、ネット上では「これはすでに犯罪の域」「徹底的に対策すべき」「一人で抱え込まず、すぐ警察に相談してほしい」といった懸念の声が相次いだ。

ソ・ドンジュは、故ソ・セウォンさんとソ・ジョンヒのタレント夫婦の娘で、アメリカでは弁護士として、韓国では作家・タレントとして活動している。今年6月に一般男性との再婚を発表したばかりだった。

（記事提供＝OSEN）

◇ソ・ドンジュ プロフィール

1983年3月28日生まれ。本名同じ。米サンフランシスコ大学のロースクールを卒業後、全米で最難関とされるカリフォルニア州の司法試験に合格し、韓国で「美人すぎる国際弁護士」として一躍有名人に。2020年に生活拠点をアメリカから韓国に移し、2022年にOnestaカンパニーとの専属契約を正式に発表。本格的なタレント活動を知らせた。父は韓国の大御所芸能人ソ・セウォン（2023年没）、母はCMモデル出身タレントのソ・ジョンヒ。