俳優の小栗旬（42）が26日、放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。人気俳優の素顔について語った。

この日の番組では、俳優の北村匠海がゲスト出演。その北村が尊敬しているという小栗が、VTRでコメントを寄せた。小栗は、自身が初監督した映画「シュアリー・サムデイ」（2010年公開）で、当時12歳の北村を、主人公の幼少期役という重要な役どころに抜てきした。

その理由について、小栗は「ホントに抜群でしたからね。輝き方みたいなものが」と回想。「目を離せなくなるっていうところが、彼が持っている魅力のひとつだと思う」と褒め、「どうしても何人か、そういう年齢の子達を集めても、彼のことが気になって目が行ってしまうので」とオーディション風景を振り返った。

そして「その存在感みたいなものが、やっぱり凄かった。光り輝いてた」と絶賛したが、プライベートでの北村の姿は「地味。物凄い地味です」と“暴露”。「オモテに出てる時はとっても華やかなんだけど、裏の時は凄い地味で」といい、「酒を飲んでる時とかも、少し存在感が薄くなる時はありますね。空気と同化してるような。少し匠海がぼやけて見える」と笑いを交えると、VTRを見守っていた北村は「それは（小栗が）酔い過ぎなんじゃないですか」とツッコミ。とはいえ「ありがとうございます」と感謝し、「なんだかうれしかったですね」と語っていた。