¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë²Ý¶âÀ©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¤¬£±£±·î£±Æü¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÊ£¿ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ò¸ø³«¡£º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂç´îÍø£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¡×¡Ö£·¡§£³¥È¡¼¥¯¡×¡Ö¿Ä¤¯¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡ª¼Â¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥À¥¦¥×¥é¥Ü¥¤¥¹¡×¤Î£´ËÜ¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Î°ìÉô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡ÖÂç´îÍø¡½¡½¡×¤Ë¤ÏÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ÎÆ²Á°Æ©¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¤Î¿¹²¼Ä¾¿Í¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ÎÀîËÌÌÐÀ¡¤¬½Ð±é¡£¡Ö£·¡§£³¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ï¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¢¡Ö¿Ä¤¯¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡½¡½¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£ÁÆ£ËÜÉÒ»Ë¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î¸åÆ£µ±´ð¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ÌîÀ¸ÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î£³¤Ä¤ÇÎÁ¶â¤Ï·î³Û£±£±£°£°±ß¤ÈÇ¯³Û£±Ëü£±£°£°£°±ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤Î¶È³¦»ëÄ°Î¨¤Ï¡Ö£±£°£°¡ó¶á¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤À¡£¤³¤Î¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î£±¤«·î¤À¤±²Ý¶â¤·¤Æ¡¢Íâ·î¤«¤éÂà²ñ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤Ï¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅêÆþ¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤òËÉ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¶È³¦¤Ç¤ÏàºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®á¤Ï½Ð¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¥·¥Ó¥¢¤ÊÈ¿±þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅêÆþ¤À¡£¶È³¦¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç£²£°£°£¶Ç¯¤«¤é£²£°£²£°Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉü³è¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹³«»Ï¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÙÅêÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Ë¤ÏÆü¥Æ¥ì¼Ò°÷¤âà½Ð¸þá¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¥É¥ëÈ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ºÆ¤Ó¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£