¡Ö¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¿·¿Í¤¬»þµë1500±ß¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×»þµë1300±ß¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È½÷À¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤º¤ËÂà¿¦
µëÎÁ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ëµ¤¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50Âå½÷À¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¶ÐÌ³ÂÎ·Ï¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ï9»þ¡Á16»þ¤Þ¤Ç¡¢»þµë¤Ï1300±ß¡×
¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë½÷À¤ÏÅö½é¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂÔ¶ø¤òÃÎ¤Ã¤ÆØ³Á³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë
¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÏÌµÍý¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¿·¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡ÖÄ´Íý»Õ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç»þµë¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢½÷À¤Ï¾×·â¤Î¿¿¼Â¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤½¤Î»Ò¤Ï»ä¤è¤ê¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»þµë¤¬1500±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿¦Îò¤¬Ä¹¤¤¼«Ê¬¤¬¡¢¿·¿Í¤è¤ê200±ß¤âÄã¤¤»þµë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ¼ÒÌÌÀÜ¤Ç¤ÎÅ¹Ä¹¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ÀÌó¤ÎÌÌÀÜ¤Î»þ¡¢¡ÊÅ¹Ä¹¤Ï¡Ë¡ØÍèÇ¯¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÏÌµÍý¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤·¤«¤·¡ÖÄ´Íý»Õ¥Ñ¡¼¥È¡×¤ÎÆ±Î½¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë½÷À¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÔ¶ø¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤ä¤ë¤»¤Ê¤¯¤Ê¤êÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢±ÉÍÜ»Î¤ÈÄ´Íý»Õ¤Ç¤Ï»Å»öÆâÍÆ¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤¬µëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Íý»Õ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¤ÂÔ¶ø¤òÄó¼¨¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î·ï¤È¤¤¤¤¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂ¦¤ÎÀâÌÀÉÔÂ´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤Ï»þµë¤Ï²¼¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö³Ú¤·¤¯»Å»ö¤¬½ÐÍè¤ë¿¦¾ì¡×¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Å»ö¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
