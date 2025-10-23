“史上最強”との呼び声も高い、男子バレーボール人気を支えるスター選手に“文春砲”だ。

【写真】郄橋藍と交際報道、あざといポーズも得意なギャルインフルエンサー

10月21日に『文春オンライン』で報じられたのは、バレー男子日本代表で、現在は『サントリーサンバーズ大阪』に所属する郄橋藍選手（24）の熱愛。お相手はファンにとって寝耳に水、インスタグラムフォロワー15万人の“ギャルインフルエンサー”。

キャプテンの石川祐希選手（29、イタリア・ペルージャ）とともにWエースとして日本代表チームを牽引し、“バレー界のプリンス”とも称されるルックスから女性人気も高い郄橋選手。

イケメンスポーツ選手事情に詳しい芸能ライターによると、

「ファッション誌で表紙を飾ったり写真集も出したりと、いちスポーツ選手というよりもアイドルに近い存在で、特に“ガチ恋”勢と呼ばれる熱狂的ファンも多い選手。

近年の日本代表戦の国内チケットは即完売で、プレミア価格で転売されることも。会場ではオリジナルうちわやメッセージボードが掲げられる、STARTO ENTERTAINMENTグループのコンサートを思わせる雰囲気です」

そんな郄橋選手の「交際報道」にショックを受けたファンも多いことだろう。しかも彼はつい最近、「彼女いません」宣言をしたばかりーー。

2025年7月7日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に兄・郄橋塁と出演、しゃべくりメンバーとトークを繰り広げた郄橋選手。この日は実の母親も出演するサービスぶりで、幼い頃の兄弟エピソードも明かされるなどファンにとって嬉しい内容に。

“初恋の人”と15年ぶりに再会

さらに郄橋選手と両想いだったという、幼稚園時の“初恋の人”Nさんとも15年ぶりの再会を果たす。「彼氏はいない」というNさんの言葉に、くりぃいむしちゅ〜・有田哲平が「藍くんは、今彼女いるんだっけ？」とナイストスをあげる。

「いや、今……僕もいません」との郄橋のフリー宣言に、チュートリアル・徳井義実も「今になって時間差攻撃」とバレー用語で2人の仲を盛り上げようとするメンバーたち。この場で即“交際”とはいかずも、郄橋選手は「僕の初恋は間違ってなかった」「またお会いできたことがうれしい」として、

「ぜひ試合に見に来ていただいて、家族ぐるみでも仲良いので一度ご飯でも」

Nさんと“デート”の約束を交わしたのだった。

「もしも交際報道のお相手が、お似合いに見えた幼馴染のNさんだったならファンも受け入れたかもしれませんね。思えば、“彼女いるの？”と聞かれた時に一瞬の間があったのは、ギャルインフルエンサーが頭に浮かんだのかも。

ただ、あの場で正直に“います”と答えたら番組として盛り上がらず、彼自身も“タレント”としての価値を求められている以上、試合会場に駆けつけてくれるファンのためにもやむなくフリー宣言をしたのかもしれませんね」（前出・芸能ライター）

これからもバレーボール選手として、結果でファンを喜ばせてほしい。