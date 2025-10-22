起業への勇気をくれた愛猫

画像はイメージです

猫のBella は、Grace Chongさん（25歳）のあとをついて、いつも家中を歩き回ります。Graceさんのことが大好きで、ずっとなでていてほしいからです。

まもなく10歳になるBellaは、Graceさんにとってただの飼い猫ではありません。この猫がくれたインスピレーションのおかげで、彼女はトリミングとペットホテルのビジネスを始めるに至ったのですから。

「Bellaは家族の一員です。この猫がいなかったら、自分で事業を始めることは思いつかなかったでしょう。人生の新たな一歩を踏み出す勇気をもらったのです」と彼女はいいます。

Bellaは、Graceさんが保護した野良猫が生んだ3匹の子猫のうちの1匹でした。

「道端で捨てられた母猫を保護したのですが、そのときはまさか妊娠しているなんて思いませんでした。2ヵ月後にこの猫は3匹の子猫を生みました。Bellaはその中の1匹です。残りの2匹には飼い主を見つけてあげましたが、Bellaは母猫とともにうちに残ったのです」とGraceさん。

いたずらな性格も

画像はイメージです

それから何年も経つうちに、BellaはGraceさんにとって頼れる仲間、そして勇気の源となりました。

「幼い頃は、とてもいたずらっ子でした。お皿やカップをテーブルから落としたりしていましたね。4、5歳になるとすっかり大人びてきて、今では落ち着き払っていて、食べることが何より好きな猫です」（Graceさん）

今でもときどき、いたずらなBellaに驚かされることがあります。冷蔵庫の中に入り込み、Graceさんが大声で呼びながら10分間探し続けたこともあったそうです。

「名前を呼ぶと、返事をしてくれることもありますが、その日は黙っていました。冷蔵庫の中にいるBellaを見つけたときは、本当に驚きました。幸い、凍死する前に救出できましたが。実は、ドアを閉め忘れたわたしのせいで、Bellaが入り込んでしまったのです」と彼女。

数々のペットショーに参加し、実力を発揮

画像はイメージです

Bellaは純血種の猫ではありませんが、これまでいくつかのショーに出場し、マレーシア各地のペット部門でキャンペーン活動も行いました。

「ほかにも血統書付きの猫を飼っていますが、あえてBellaのような雑種の飼い猫をペットショーに出しています。栄養とケアをきちんとすれば、ショーにふさわしい猫になれると信じているからです」というGraceさんです。

2025年6月に米国フロリダ州オーランドで開催されたthe Cat Fanciers’ Association（CFA）主催の「国際キャットショー2025」で、Bellaは最高賞の１つである「Best Household Pet (International)」を受賞しました。

「血統書付きの猫と普通の飼い猫に違いはありません。どの猫も同じようにすばらしいと証明したかったのです」と話すGraceさんです。

「Bellaは名門の血統を受け継いでいるわけではありませんが、この猫には特別な何かがあります。どんな出自であろうと、すべての猫は愛されるべきだし、人々を魅了するチャンスが与えられるべきです」

現在、Bellaは母猫のほかに、16匹もの同居猫とともに室内暮らしをしています。GraceさんにとってはBellaは最愛の猫で、自分の影でもあり、大切な支えであり、先生のような存在なのです。

出典：How this rescue inspired her owner’s big leap into business