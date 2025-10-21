ホテルニューオータニ大阪のいちごビュッフェ、2026年は“恋するいちご”がテーマ
【女子旅プレス＝2025/10/21】ホテルニューオータニ大阪では、いちごが主役のスイーツビュッフェ「スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜」を、2025年12月1日（月）〜16日（火）、2026年1月5日（月）〜4月28日（火）の期間限定で開催する。
【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリトリート旅
これまでに累計30万人以上が訪れたホテルニューオータニ大阪のいちごビュッフェ。“いちごブーム”を牽引し続けるホテルスイーツの代名詞として毎年心待ちにするファンも多い。
2026年は“恋するいちご”をテーマに、いちごと相性の良い素材を月替わりで提供していく。
12月1日（月）〜16日（火）のクリスマスにはじまり、1月5日（月）〜2月15日（日）はショコラ＆フロマージュ、2月16日（月）〜3月31日（火）はジュエリー、4月1日（水）〜4月28日（火）は桜＆抹茶と、各月ごとのテーマに沿った甘くときめく“いちごのストーリー”を届ける。
また、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツである「新スーパーあまおうショートケーキ」や、「スーパーメロンショートケーキ」や、「ニューオータニ特製パンケーキ」などのホテルを代表するメニューもビュッフェサイズで用意。
さらにいちごの魅力を五感で楽しめる「体験型スイーツビュッフェ」として、カスタマイズできるコンテンツが多数登場。はちみつプレートの食べ放題や、スペシャルソース、チョコレートフォンデュ、いちごドリンクなど、自分だけのアレンジを楽しみながら甘いひとときを存分に楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【期間】2025年12月1日（月）〜16日（火）、2026年1月5日（月）〜4月28日（火）
【時間】平日 11:30〜16:00（最終入店 14:30）／土・日・祝日 11:30〜17:30（最終入店 16:00）※各90分制
【料金】 大人 平日￥6,800 土・日・祝￥7,500 ／ 小学生￥4,000 ／ 幼児（4歳以上）￥3,000※税金・サービス料共
【場所】ホテルニューオータニ大阪ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）
大阪市中央区城見1-4-1
電話：06-6949-3276
【Not Sponsored 記事】
【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリトリート旅
◆ホテルニューオータニ大阪のいちごビュッフェ、2026年も開催決定
これまでに累計30万人以上が訪れたホテルニューオータニ大阪のいちごビュッフェ。“いちごブーム”を牽引し続けるホテルスイーツの代名詞として毎年心待ちにするファンも多い。
12月1日（月）〜16日（火）のクリスマスにはじまり、1月5日（月）〜2月15日（日）はショコラ＆フロマージュ、2月16日（月）〜3月31日（火）はジュエリー、4月1日（水）〜4月28日（火）は桜＆抹茶と、各月ごとのテーマに沿った甘くときめく“いちごのストーリー”を届ける。
◆ホテルニューオータニのシグネチャースイーツも
また、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツである「新スーパーあまおうショートケーキ」や、「スーパーメロンショートケーキ」や、「ニューオータニ特製パンケーキ」などのホテルを代表するメニューもビュッフェサイズで用意。
さらにいちごの魅力を五感で楽しめる「体験型スイーツビュッフェ」として、カスタマイズできるコンテンツが多数登場。はちみつプレートの食べ放題や、スペシャルソース、チョコレートフォンデュ、いちごドリンクなど、自分だけのアレンジを楽しみながら甘いひとときを存分に楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スーパースイーツビュッフェ2026〜ホテルでいちご狩り〜
【期間】2025年12月1日（月）〜16日（火）、2026年1月5日（月）〜4月28日（火）
【時間】平日 11:30〜16:00（最終入店 14:30）／土・日・祝日 11:30〜17:30（最終入店 16:00）※各90分制
【料金】 大人 平日￥6,800 土・日・祝￥7,500 ／ 小学生￥4,000 ／ 幼児（4歳以上）￥3,000※税金・サービス料共
【場所】ホテルニューオータニ大阪ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）
大阪市中央区城見1-4-1
電話：06-6949-3276
【Not Sponsored 記事】