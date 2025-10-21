「独房の壁を叩いて気を紛らわせていました」…「陰謀罪・不敬罪」でイラン政府に逮捕された市民活動家女性の「涙の証言」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：アテナ・ダエミ

市民活動家のアテナ・ダエミは2014年10月30日にIRGCのサローラ・キャンプの諜報部によって逮捕された。それからエヴィーン刑務所内のIRGCの管轄下である2A棟に連行された。

子どもの権利のための活動家の罪状は「最高指導者を侮辱した」「神聖なるものを汚した」「国家の安全を脅かす陰謀を掲げた」「犯罪の証拠を隠滅した」というものだった。

彼女は2A棟に86日間拘禁され、その後、一般女性房に移された。アテナは陰謀罪で5年間、指導者を侮辱した罪で2年間の禁固刑を言い渡された。

気分を変えるもの

--たとえ一時でも、気分を変えるものはありましたか？

よく、逮捕される前は当たり前に享受していた物事を思い出しました。そのすべてが恋しいということが、気になったのです。過去を分析してみようと思いました。いままで読んだ本や、好きだった歌を思い出しました。

最初のうちの数日は誰にも私の声は届いていないと思っていましたが、ある日、壁を叩く音に気づきました。不気味でしたが、少なくとも沈黙を破る音でした。そして反対側にいる誰かが壁を叩いているのだと分かりました。

私は飛び上がり、他の独房にいる人とコミュニケーションをとろうとしました。自分が外気に当たる日課で独房の外に出されたときは、同じことをしました。何らかの方法で、自分の存在を知らせたかったのです。

勇気づけられた他の囚人たちも同じことをし始めました。こういうことは楽しくて気が紛れたのですが、数分しか続きません。独房には気分を変えるものは何もありませんでした。全てが一定で変化がないのです。

独房で過ごす夜

独房にいると、特に夜になると、大きな声が聞こえてきます。どうして男の人たちが叫んでいるのか分かりませんでした。誰かを拷問しているのだろうかと思いました。怖かったです。恐れ、不安、悲しみに身も心も打ちのめされ、独房がさらに不気味な、理解不能な場所になっていくのを感じました。

あとで分かったのですが、あの声はエヴィーン刑務所の兵士たちが、監視塔から互いを呼んでいるときのものだったそうです。床に頭をつけて横になっていると、下の階の男性が泣いているのが聞こえました。気が滅入ってきます。

私は壁を叩いて、彼がひとりではないと伝えようとしました。彼は気づいたようで、泣き声がやんだばかりか、返事のノックをしてきました。

所内に響くアザーンは、私がそれまで聞いたどれとも違っていました。このアザーンは、意図的だと思うのですが、死を告げるトランペットのような響きでした。暗い気持ちになります。

私が独房にいる間に、ムハッラム（イスラム暦の新年）が来ました。毎日刑務所内で流されるノヘ（シーア派の伝統で、フセイン・イブン・アリの殉教を悼む祈り）の悲しい叫びと嘆きに、なぜか心を乱されました。

--食事はどうでしたか？

朝食はパンとチーズとお茶でした。ときどき、11時にミルクと果物が数かけら、もらえることがありました。昼食は正午です。2A棟の囚人には朝に1回、夕方に1回、外気に触れる時間があります。

そのあとでお茶をもらい、だいたい6時頃が夕食の時間で、いつもパンと何かしらのおかずが出ました。就寝は夜11時です。食欲はありませんでしたが、とにかく食べるしかありませんでした。

逮捕されてから

--逮捕のあと、罪状はすぐに告げられましたか？

逮捕された日に刑務所に連行されたのですが、着替えさせられて自分の服を看守に渡すと、その足で尋問に連れて行かれました。

2階下にあった自分の独房には入りさえしませんでした。私は椅子が1脚しかないとても小さな部屋に入れられました。椅子の前にはミラーガラスがありました。

ドアが閉まると、外の音は全く聞こえず、こちらの声も外には漏れないようになっていました。そして尋問が始まりました。

尋問官は私の友人「S」を呼んで隣に座らせていると言いました。私は彼女の声を聞いて誰だか分かりました。彼らは、私の友人もまた捕まっているということを示したかったのでしょう。

翌朝早く、私は裁判所に連れて行かれ、礼拝室で待たされました。昼食もそこで食べました。夕方になってもまだいました。裁判所は閉まり、私は廊下に出されました。

そのまま夜10時まで待たされて、コールシディという名の尋問官のオフィスに通されました。私の件を担当する尋問官と、強いギラキ訛りの男がそこにいました。

私の尋問官は、罪状を読み上げ、私に書類を渡しました。そこには18〜20件ほどの罪状が書かれていたように覚えています。国家安全を脅かす行為、結社と共謀、不敬罪などでした。その書類を読んでいる間ずっと、彼らに死刑だと脅されていました。

ずっと脅迫され続け…

私はこれらの罪状を何ひとつ認めないとサインしました。体と声と両手が震えていて、憎しみのあまり自制心を失わないよう必死でした。彼らは牙をむいて私を粉々に噛み砕こうとしているかのようでした。

自分が孤立無援だと分かっていました。彼らは嘘をつき、脅しますが、私の味方は誰もいないのです。私の姉妹たちも逮捕されました。家族や友人がどうなったのか分からないことも、不安をいっそう煽りました。

「何も否定するな」と尋問官は言います。「すべてお見通しだ。お前が協力するなら、死刑は免れるぞ」

そんな調子でずっと脅され続けました。そのうち、やり過ぎたと思ったのか、彼らのひとりが水を1杯持ってきました。12時になって、私は車に乗せられました。ギラキ訛りの男は私の親類を全員知っているような口ぶりでした。

私にギラキ語で話しかけてきます（イランのギラン地方で話されている言葉。アテナはこの地方出身）。私は答えませんでした。あとになって、彼がギラン出身だと知りました。

翻訳：星 薫子

