モー娘。北川莉央、年内での卒業発表 ファンに謝罪＆決断の経緯つづる「軽率であった行動に何度も後悔」 SNS投稿めぐり4月から活動休止中【全文掲載】
アイドルグループ・モーニング娘。’25で、活動休止中の北川莉央（21）が年内をもってグループおよびハロー！プロジェクトからの卒業すると発表された。20日、所属するアップフロントプロモーションが公式サイトで伝えた。
【写真】“SNS投稿”を謝罪した北川莉央「全て私が書いたもの…」
公式サイトでは「卒業に関するお知らせ」との文書が掲載され、「現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。'25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と伝えた。また「12月5日に開催する『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 Movin' Forward with Hope
羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル』も出演いたしません」とした。
また卒業の経緯について、「北川と話し合う中で｢活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、「新しい道へ進みたい｣という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました」と説明した。
北川自身もコメントを寄せ「年内をもって、モーニング娘。'25及びハロー！プロジェクトを卒業いたします。改めましてこの度は、ファンの皆様にご心配と不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ございませんでした」とファンに謝罪した。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。アイドルグループ・モーニング娘。のメンバーで、19年6月に加入した。25年4月には、北川本人とみられる投稿がSNS上に流出。批判の声が寄せられていた。その後、同グループ15期のオフィシャルブログにて「この度は私の未熟な行動により、メンバー、ファンのみなさんを傷つけてしまい、申し訳ございません。いま出ているものは全て私が書いたもので間違いありません」と投稿を認め、活動休止に入っていた。
その後、7月に「秋ごろの活動再開を目指す」と発表し、9月には「活動は12月発売予定のシングルに向けて再開すべく準備を進めております」と伝えていた。
■以下、北川のコメント全文
応援してくださる皆様へ
いつもあたたかい応援を、本当にありがとうございます。
年内をもって、モーニング娘。'25及びハロー！プロジェクトを卒業いたします。
改めましてこの度は、ファンの皆様にご心配と不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ございませんでした。
この活動休止期間、自分の過去の軽率であった行動に何度も後悔をし、このまま活動を続けていくべきか悩みました。しかしこれ以上、メンバーやいつも支えてくださっている多くのスタッフの皆様にかけてしまう負担の大きさを考えると、区切りをつけ、新しい道に進むべきだと思いました。
この期間中にもファンレターを送ってくださる方、メッセージをくださる方々に何度も助けていただきました。その方々に向けて、直接お会いして感謝を伝えたいという気持ちがあり、今後について話し合いを進めていく中で、個別イベント、卒業イベントを開催していただくこととなりました。グループへの復帰を待っていてくださった方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。
15歳で加入し、たくさんの愛をいただきながら、数えきれないほどの素敵な経験をさせていただきました。間違いなく、人生の宝物です。残り僅かな期間にはなりますが、イベントを通じて直接、この6年半分の感謝の気持ちを伝えたいと思っています。何卒よろしくお願いいたします。
