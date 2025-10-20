俳優の遠藤憲一（64)が19日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。40代でマネジャーとなってくれた妻に感謝した。

遠藤は「前の事務所のマネジャーさんにはお世話になったんですけど、結構高齢になられた時に“私の代で終わり”って言われて。どこか大きなところに行くってイメージもなかったんで“マネジャーやってくれないかな？”って言ったら“絶対やだ！”って。頼んで頼んで3年かかって、ようやく」と、妻・昌子さんがマネジャーになった経緯を語った。

昌子さんも「わがままで面倒くさい人なので、仕事までかかわるのはとても嫌でしたので断り続けました。どこか事務所に入っても、衝突が多いだろう思うと、ほかの方法が見つからす。遠藤も遠藤の両親も働き者だったので、この先も一生懸命働くだろうと思ったので、そこは安心材料だったので渋々引き受けました」とコメント。

遠藤も「集団生活が苦手なんですよ。事務所も大きなところに行っての人間関係みたいなのが大変だろうなというのがあったので、その部分を見抜いてくれて、引き受けてくれたんだと思うんですけどね。有難いですね」と感謝した。

それまでは悪役での出演が多かった遠藤だが、昌子さんがマネジャーになってからは父親役やバラエティー番組に出演し、人気となった。

遠藤は「テレビにもっと出た方がいいて言われて、バラエティーを断っていたんで。自分でもポンコツだっての分かっているからバレちゃうのも嫌だなあ。初めのうちはちょっとケンカになりながらでしたけど、それでバラエティーとかも出るようになって」と語った。

妻も出演を勧めた理由を「現場に同行した際に共演の方が遠藤を怖がっているのを見て、この人は怖い人だと思われているのかと気付き、素が見えるバラエティーに出て、ただのすっとぼけたおじさんであることをみなさんに知ってほしかったから」とコメントすると「出ておいてよかったかな」と再び感謝していた。