¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÇµÌÚºä46Àîºêºù¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï½é½Ð±é¤Ç¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¡¡Èà½÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É¥á¥í¤¤¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥Î»
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤ÎÀîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°ì½ï¤Ë¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤⋯¡ª¡É¥á¥í¤¤¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿Àîºêºù
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö1stSHOW¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¶»¸µ¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿Èà½÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£½é¤á¤Æ¤È»õ»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤·¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
