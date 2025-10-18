¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×°ì¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤òÄ¹´ü´ÖÃÔ´Á¹Ô°Ù¡Ä¡ÄÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¡ÉÎ¢¤Î´é¡É
¡Ò¼¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó
ÃÏ²¼Å´¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÙÌðÉð»ÖÈï¹ð¡Ê39¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬10·î15Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤ÈºÙÌðÈï¹ð¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÄÌ³ØÃæ¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤òÌó10¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¿ÆÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºòÇ¯£¸·î¤´¤í¤«¤éÆ±¤¸ÃËÀ¤«¤éÃÔ´Á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¡£¸åÆü¡¢½ð°÷¤¬½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÈÅÅ¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤ÀºÙÌðÈï¹ð¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¹õ¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½ÐÄî¤·¤¿ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¿¤Ó¤¿Ë·¼çÆ¬¤Ë´Ý´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£¶ÛÄ¥¤Î¤¿¤á¤«½ª»Ï¡¢Èý´Ö¤Ëâ²¤ò´ó¤»¿À·Ð¼Á¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Ë¡Äî¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥¸¥¥ë¤È¥Ï¥¤¥É¡É¤Î¤è¤¦¤ÊºÙÌðÈï¹ð¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¤Î´é¤ÈÈÜÎô¤ÊÃÔ´ÁËâ¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡»¡¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤«¤é¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤Ö¤ê¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÙÌðÈï¹ð¤Ï½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ò±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÇØ¸å¤ËÎ©¤Á¡¢¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶²ÉÝ¤ÇÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤Î¤¿¤á¹ß¼Ö¤·¡¢ÊÌ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÃåÀÊ¸å¡¢¤Õ¤ÈÁ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÙÌðÈï¹ð¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î±¦ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤¬¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËºÙÌðÈï¹ð¤¬ºÂ¤ê¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ç¼ê¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¤ÓÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤Î¼¹Ãå¤Ö¤ê¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÉã¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢
¡Òµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶»¤¬ÄË¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È»ä¤â¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Î½ý¤Ï¤¹¤°¤ËÌþ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸·È³¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¼¨ÃÌ¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó
¤È¶¯¤¤½èÈ³´¶¾ð¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²Ê£²ÈÈ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸òºÝÁê¼ê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾Ú¿Í¼ÁÌä¤Î¤¿¤áºÙÌðÈï¹ð¤Î¸òºÝÁê¼ê£Á¤µ¤ó¤¬½ÐÄî¡££²¿Í¤Ï£µÇ¯Á°¤«¤é¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢»ö·ïÁ°¤Þ¤ÇÆ±µï¡¢Æâ±ï´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤«¤éºÙÌðÈï¹ð¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤½¤¦¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤ÏÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈà¤Ë¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ÇÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢¡Ê¼Â²È¤Î¡Ë½ÅÉÂ¤ÎÊì¤Î²ð¸î¡¢¼ñÌ£¤Î±é·à¤Ç¤â»¨Ì³¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Ê¤É¡¢½ÅÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤Ë¤ÏÆ±¼ï¤ÎÁ°²Ê¤¬£²ÈÈ¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿£Á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½Ð½ê¸å¤Ï£±¿Í¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¡Öº£¸å¤âÆ±µï¤·¡¢Èà¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼¡¤ËºÙÌðÈï¹ðËÜ¿Í¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤«¤éÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤éÈà½÷¡Ê£Á¤µ¤ó¡Ë¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤È¤Ê¤êÍßµáÉÔËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤ÈÀâÌÀ¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ò¤Ä¤±²ó¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÈï³²½÷À¤¬Èà½÷¡Ê£Á¤µ¤ó¡Ë¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¡×
¤È¶Ã¤¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ËÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡¢
¡ÖÈï³²¼Ô¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ÈÈ¯¸À¡£¤·¤«¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¹´Î±Ãæ¤ËÂ¾¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ±ÃÖ¾ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÊÆ±¼¼¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡Ë¶¼¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤âÉÝ¤¤¿Í´Ö¤Î£±¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ä¤±ÁÀ¤ï¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿·¤·¤¤Èï³²¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ºÛÈ½´±¤âºÆÈÈ¤Î¶²¤ì¤ò»ØÅ¦
¤³¤Î´Ö¤Ë£Á¤µ¤ó¤Î´«¤á¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ËÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¡Ê£Á¤µ¤ó¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¡¢Èá¤·¤Þ¤»¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÁ°²Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÀÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢À³Ê¤ÎÏÄ¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ì¤Ð²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡×
¤È½Ò¤Ù¤¿¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÃÔ´Á¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄñ¹³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤¿¡£
ºÛÈ½´±¤âºÆÈÈ¤Î¶²¤ì¤ò»ØÅ¦¡£Á°²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þ¤ÏÈ³¶â·º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡¢
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉã¿Æ¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¤â¼¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±£¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ËÆ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï°ìÊÒ¤â¤Ê¤¤¡£