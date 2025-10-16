2025年10月14日、大阪・関西万博の閉幕翌日にサンリオキャラクターズと万博公式キャラクター・ミャクミャクの新たなコラボグッズが発表され、中国のネットユーザーが騒然としている。

コラボグッズは、サンリオキャラクターたちがミャクミャクに扮したモノクロデザインの縫いぐるみ。クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ハローキティ、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドンの7キャラクターが黒ミャクミャクとなって登場した。

これを中国のSNS・微博（ウェイボー）で611万人以上のフォロワーを持つブロガーが紹介。「この配色、本気なの？！」と投稿すると、中国ネットユーザーからも「これ、突然変異？（笑）」「あんまりかわいくない」「やっぱりカラフルな方が好き」「勘弁してよ！。もうちょっとちゃんとして〜！」との不評が寄せられた。

一方で、「なんとも言えないなぁ…」「うーん…言葉にしづらい配色だね」と困惑する声や「かわいい！」「すごく好き！」「モノクロ配色でも、萌（も）えは正義！」との好意的なコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）